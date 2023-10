Dadorchuddio Hanes Seismig Cudd Puget Sound

By

Mae astudiaeth arloesol wedi taflu goleuni newydd ar y gweithgaredd seismig hynafol a luniodd rhanbarth Puget Sound, cartref dinas brysur Seattle. Mae ymchwilwyr wedi bod mewn penbleth ers amser maith gan amseriad a maint y daeargrynfeydd a ddigwyddodd dros 1,100 o flynyddoedd yn ôl yn yr ardal. Fodd bynnag, mae tîm o wyddonwyr bellach wedi penderfynu bod dau nam cyfagos wedi profi gweithgaredd seismig o fewn cyfnod o 6 mis, gan ddarparu mewnwelediad hanfodol i orffennol y rhanbarth.

Yn hytrach na dibynnu ar ddulliau dyddio radiocarbon traddodiadol, sy'n aml yn arwain at ganlyniadau ansicr, trodd yr ymchwilwyr at ffynhonnell anghonfensiynol: cylchoedd coed. Buont yn dadansoddi cylchoedd twf blynyddol coed ffynidwydd Douglas a fu farw yn ystod y digwyddiad seismig hynafol ac a gladdwyd wedyn o dan fwd neu eu boddi mewn dŵr. Drwy edrych yn fanwl ar y patrymau yn y cylchoedd coed, darganfu'r tîm fod y coed o wahanol safleoedd wedi marw ar yr un pryd, gan ddangos bod namau Seattle a Saddle Mountain wedi rhwygo yn ystod yr un cyfnod.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn awgrymu dwy sefyllfa bosibl: naill ai dau ddaeargryn agos gyda maint o 7.5 a 7.3 wedi digwydd o fewn 6 mis i'w gilydd, neu daeargryn sengl gyda maint o 7.8 effeithio ar y ddau nam. Yn y naill achos neu'r llall, roedd y daeargrynfeydd yn ddinistriol iawn ac yn debyg o ran dwyster i ddaeargryn dinistriol San Francisco yn 1906. Mae'r mewnwelediadau hyn nid yn unig yn darparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer deall gweithgaredd seismig y gorffennol yn y rhanbarth ond mae ganddynt hefyd oblygiadau sylweddol ar gyfer cynllunio daeargryn a dylunio adeiladau yn y dyfodol.

Gall y wybodaeth a geir o'r ymchwil hwn helpu gwyddonwyr a pheirianwyr i baratoi'n well ar gyfer daeargrynfeydd posibl yn y dyfodol yn rhanbarth Puget Sound. Trwy ddeall amseriad a dwyster daeargrynfeydd y gorffennol, gellir gwella strategaethau rheoli brys, a gellir diwygio codau adeiladu i ystyried y posibilrwydd o siociau mawr neu grynfeydd cefn wrth gefn lluosog. Mae’r astudiaeth hon yn gam mawr ymlaen yn ein dealltwriaeth o hanes seismig Puget Sound ac yn atgyfnerthu’r angen am ymchwil barhaus a pharodrwydd mewn ardaloedd lle mae daeargrynfeydd yn dueddol.

Cwestiynau Cyffredin

1. Sut penderfynodd yr ymchwilwyr amseriad y daeargrynfeydd hynafol?

Archwiliodd yr ymchwilwyr gylchoedd twf blynyddol coed ffynidwydd Douglas a fu farw yn ystod y digwyddiad seismig. Trwy ddadansoddi'r patrymau yn y cylchoedd coed, roeddent yn gallu penderfynu bod y coed o wahanol safleoedd wedi marw ar yr un pryd, gan ddangos bod daeargrynfeydd wedi digwydd o fewn cyfnod o 6 mis.

2. Beth oedd y ddau senario posibl ar gyfer y daeargrynfeydd?

Yn seiliedig ar faint y ffawtiau, amcangyfrifodd y tîm fod naill ai dau ddaeargryn agos gyda maint o 7.5 a 7.3 wedi digwydd o fewn 6 mis i'w gilydd, neu un daeargryn gyda maint o 7.8 wedi effeithio ar y ddau nam.

3. Beth yw goblygiadau'r ymchwil hwn ar gyfer cynllunio daeargryn a dylunio adeiladau yn y dyfodol?

Mae gan ganfyddiadau'r astudiaeth hon oblygiadau sylweddol ar gyfer cynllunio daeargryn yn y dyfodol a dylunio adeiladau yn rhanbarth Puget Sound. Gall y wybodaeth a geir o ddeall amseriad a dwyster daeargrynfeydd y gorffennol helpu strategaethau rheoli brys a chodau adeiladu i baratoi'n well ar gyfer daeargrynfeydd posibl yn y dyfodol. Gall hyn gynnwys ystyried y posibilrwydd o siociau mawr neu ddaeargrynfeydd cefn wrth gefn wrth ddylunio adeiladau ac adolygu mapiau mudiant daear a ddefnyddir ar gyfer codau adeiladu.

