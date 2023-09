Microsgopeg Ehangu: Hyrwyddo Datrysiad Microsgopau Golau

By

Mae microsgopau sy'n defnyddio lensys gwydr a golau wedi bod yn gonglfaen ymchwil labordy ers canrifoedd. Er bod dyfeisiau mwy pwerus fel microsgopau electron yn bodoli, mae eu gofynion cost uchel a chynnal a chadw yn eu gwneud yn anymarferol ar gyfer y rhan fwyaf o labordai. O ganlyniad, microsgopau confocal, sy'n defnyddio golau a lensys i chwyddo gwrthrychau, yw'r dewis i lawer o ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae'r microsgopau hyn yn wynebu cyfyngiadau o ran datrys gwrthrychau sy'n agos at donfedd y golau a ddefnyddir, gan arwain at ystumio delwedd trwy ddifreithiant.

Mae micro-organebau fel bacteria, ffyngau a firysau yn dod o fewn yr ystod maint hwn, gan osod heriau i ficrobiolegwyr a phatholegwyr sy'n ceisio eu hastudio a'u diagnosio. Er mwyn goresgyn y rhwystrau hyn, mae'r dechneg microsgopeg ehangu wedi dod i'r amlwg dros yr wyth mlynedd diwethaf, gan alluogi ymchwilwyr i wella datrysiad microsgopau confensiynol trwy ehangu maint y microbau sy'n cael eu harsylwi.

Mae microsgopeg ehangu yn defnyddio hydrogel polyelectrolyte i ehangu samplau. Mae'r geliau hyn yn amsugnol iawn ac yn chwyddo pan ychwanegir dŵr. Mae'r samplau, gan gynnwys biomoleciwlau penodol fel proteinau, wedi'u hangori i'r matrics gel hwn. Wrth i'r gel chwyddo, mae'r samplau'n cael eu hehangu hyd at bedair gwaith, gan ddileu'r ystumiad a achosir gan ddifreithiant.

Fodd bynnag, mae microsgopeg ehangu yn wynebu anawsterau wrth sicrhau ehangiad unffurf o samplau. Mae presenoldeb cellfuriau mewn llawer o ficrobau yn rhwystro ehangu, ynghyd â'r angen am gamau angori penodol ar gyfer pob biomoleciwl, gan wneud y broses yn llafurddwys ac yn gyfyngol o ran mathau o samplau y gellir eu hehangu.

Ym mis Mehefin 2023, datblygodd tîm o ymchwilwyr biotechnoleg dan arweiniad Yongxin Zhao ym Mhrifysgol Carnegie Mellon lwyfan microsgopeg ehangu newydd o'r enw µMagnify. Defnyddiodd y platfform hwn hydrogel sy'n rhwymo biomoleciwlau yn gyffredinol trwy'r matrics gel, gan arwain at ehangiad mwy unffurf o samplau ac ymestyn yr ystod o organebau a meinweoedd y gellir eu harsylwi. Serch hynny, parhaodd dwy her: problem y cellfur a'r gallu i labelu ac adnabod strwythurau penodol.

Er mwyn mynd i'r afael â mater wal gell, cyfunodd yr ymchwilwyr driniaeth wres â choctel o ensymau treulio cellfuriau, gan gyflawni ehangiad llwyddiannus o amrywiaeth o bathogenau a meinweoedd heintiedig, gan gynnwys bioffilmiau bacteriol a ffwngaidd cadarn.

Mae'r her arall yn ymwneud â labelu proteinau i nodi strwythurau neu broteinau allweddol o fewn y celloedd sy'n cael eu harsylwi. Defnyddir labelu fflwroleuol yn gyffredin, ond yn draddodiadol dim ond nifer gyfyngedig o liwiau y mae'n eu caniatáu oherwydd tonfeddi sy'n gorgyffwrdd. Fodd bynnag, datblygodd tîm Zhao ddull rinsio-ac-ailadrodd, gan alluogi rowndiau lluosog o labelu mewn un sampl. Mae hyn ynghyd ag ehangu delwedd uwch yn caniatáu ar gyfer delweddu rhyngweithiadau a strwythurau protein lluosog mewn 3D.

Mae’r system µMagnify yn cynnig ateb cost-effeithiol a syml i wella pŵer ac amlbwrpasedd microsgopau confocal presennol. Gyda chost amcangyfrifedig o $10 doler yr UD fesul sampl, gall labordai ledled y byd fabwysiadu'r dechneg hon. Mewn rhanbarthau sy'n gyfyngedig o ran adnoddau gyda chyffredinrwydd uchel o bathogenau microbaidd, fel Affrica Is-Sahara a De-ddwyrain Asia, mae gan y system botensial mawr. Datblygodd yr ymchwilwyr raglen rhith-realiti hyd yn oed o'r enw ExMicroVR ar gyfer delweddu data, gan hwyluso ymchwil cydweithredol ymhlith ymchwilwyr lluosog ar yr un sampl.

(Ffynhonnell: Yongxin Zhao et al., Gwyddoniaeth Uwch)