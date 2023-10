Gweithgaredd folcanig ar Benrhyn Kamchatka yn Rwsia

By

Yng nghanol mis Hydref 2023, gwelwyd llosgfynyddoedd cyfagos ar Benrhyn Kamchatka yn Rwsia yn ffrwydro trwy ddelwedd a ddaliwyd gan y Delweddwr Tir Gweithredol (OLI) ar Landsat 8. Mae'r ddelwedd yn datgelu'r stratovolcano Klyuchevskoy, sef y llosgfynydd gweithredol talaf yn Ewrasia, gan allyrru ychydig plu o nwy, ager, a lludw tua'r gogledd-ddwyrain. Mae siâp conigol clir y mynydd a'i blu cynyddol yn taflu cysgodion ar yr eira o'i gwmpas, gan greu ymdeimlad o dri dimensiwn.

Yn gynharach ym mis Mehefin 2023, adroddodd Tîm Ymateb i Echdoriad Volcanig Kamchatka (KVERT) fod ffrwydradau Strombolaidd wedi dechrau yn Klyuchevskoy. Ym mis Gorffennaf, canfuwyd llif lafa newydd ar ei ochr dde-ddwyreiniol. Parhaodd y llosgfynydd i brofi ffrwydradau ffrwydrol, a arweiniodd at anfon symiau amrywiol o ludw i'r atmosffer. Roedd y cod lliw hedfan yn cael ei ddyrchafu i oren ar adegau oherwydd yr allyriadau lludw a nwy. Yn arwain at gipio'r ddelwedd, dwysaodd gweithgarwch yn Klyuchevskoy, gyda mwy o lifau lafa a deunyddiau gwynias yn saethu hyd at 300 metr uwchben ymyl y crater.

Fe wnaeth llosgfynydd arall, Bezymianny, hefyd ollwng pluen folcanig yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, mae'n fwy heriol gwahaniaethu yn y ddelwedd oherwydd banc cwmwl. Ar Hydref 16, gwelodd KVERT gynnydd mewn gweithgaredd yn Bezymianny, gan gynnwys eirlithriadau malurion a lludw yn cael ei chwythu tua 70 cilomedr i'r gogledd-ddwyrain o'r llosgfynydd.

Mae Penrhyn Kamchatka yn adnabyddus am ei weithgarwch folcanig, gan fod yn gartref i dros 300 o losgfynyddoedd. Mae ystod Klyuchevskaya, a ddarlunnir yn y ddelwedd, yn arbennig o agored i ddrama ddaearegol. Roedd llun gofodwr a dynnwyd o'r Orsaf Ofod Ryngwladol hefyd wedi dal arwyddion o ffrwydradau diweddar o losgfynyddoedd Klyuchevskoy a Bezymianny.

Ffynhonnell: Delwedd Arsyllfa Ddaear NASA gan Wanmei Liang, gan ddefnyddio data Landsat o Arolwg Daearegol yr Unol Daleithiau. Stori gan Lindsey Doermann.