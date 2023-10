Mae Telesgop Gofod James Webb NASA yn Cipio Delweddau o Jet Stream ar Iau

By

Ym mis Gorffennaf 2022, defnyddiodd Telesgop Gofod James Webb (JWST) NASA ei NIRCam (Camera Ger-Isgoch) i ddal delweddau isgoch syfrdanol o blaned Iau, y blaned fwyaf yng nghysawd yr haul. O fewn y delweddau hyn, gwnaeth gwyddonwyr ddarganfyddiad rhyfeddol - ffrwd jet yn y lledredau gogleddol ychydig uwchben cyhydedd Iau ac uwchben ei bennau cymylau. Mae'r jetlif hwn yn ymestyn dros 4,800 cilomedr (3,000 milltir) ac yn cyrraedd cyflymder o 515 cilomedr yr awr (320 milltir yr awr), sy'n golygu ei fod ddwywaith mor gyflym â chorwynt Categori 5 ar y Ddaear.

Synnodd y canfyddiad annisgwyl hwn yr ymchwilwyr a gymerodd ran yn yr astudiaeth. Mynegodd Dr. Ricardo Hueso, y prif awdur a darlithydd ym Mhrifysgol Gwlad y Basg yn Sbaen, ei syndod, gan nodi bod y hafnau aneglur a fu gynt yn awyrgylch Iau yn ymddangos fel nodweddion clir y gellir eu holrhain ynghyd â chylchdroi cyflym y blaned.

Mae cyflymder uchel y jetlif yn cael ei briodoli i effaith Coriolis, sy'n achosi i gyrff planedol droelli'n gyflymach wrth eu cyhydedd. Tra bod y Ddaear yn troelli tua 1,600 cilomedr yr awr (1,000 milltir yr awr) ar ei chyhydedd, mae cyhydedd Iau yn profi cyflymderau o tua 43,000 cilomedr yr awr (28,273 milltir yr awr). Mae'r cyflymderau eithafol hyn yn cyfrannu at gyfnod cylchdroi Iau o 9 awr a 50 munud yn y cyhydedd ac yn arwain at y stormydd gwynt pwerus o fewn ei chymylau enfawr.

Roedd y tîm ymchwil yn dibynnu ar ddata gan JWST i arsylwi ar uchderau uchel Iau, tra bod Telesgop Gofod Hubble NASA yn darparu arsylwadau o uchderau is. Trwy ddadansoddi cyflymder y gwynt ar wahanol uchderau, a elwir yn gwellaifiau gwynt, penderfynodd yr ymchwilwyr fod cyflymder y jetlif yn gostwng wrth i uchder ostwng o fewn atmosffer Iau. Ychydig filltiroedd o dan y jetlif, mesurwyd cyflymder y gwynt ar 362 cilomedr yr awr (225 milltir yr awr) a 402 cilomedr yr awr (250 milltir yr awr).

Mae stratosffer cyhydeddol Iau yn dangos patrwm cymhleth ond ailadroddadwy o wyntoedd a thymheredd. Mae Dr. Leigh Fletcher, cyd-awdur yr astudiaeth ac Athro Gwyddor Planedau ym Mhrifysgol Caerlŷr, yn awgrymu y gallai'r jetlif sydd newydd ei ddarganfod fod yn gysylltiedig â'r patrwm osgiliadol hwn. Bydd arsylwadau yn y dyfodol yn helpu i brofi'r ddamcaniaeth hon ac yn taflu goleuni ar amrywioldeb y jetlif yn y blynyddoedd i ddod.

Nid dyma'r tro cyntaf i ffrydiau jet gael eu harsylwi ar Iau. Yn ystod y 2010au cynnar, canfu llong ofod Cassini NASA weithgaredd tebyg ychydig yn uwch na chyhydedd y cawr nwy, gyda chyflymder amcangyfrifedig o 523 cilomedr yr awr (325 milltir yr awr).

Ochr yn ochr â'r jetlif, datgelodd y delweddau a ddaliwyd gan JWST hefyd fodrwyau gwan Iau, ei aurorae gogleddol a deheuol, a dwy o'i lleuadau llai, Amalthea ac Adrastea. Darganfuwyd modrwyau Iau gyntaf gan long ofod Voyager 1 NASA yn 1979, a damcaniaethir iddynt ffurfio o effeithiau meteoroid ar un o leuadau Iau. Yn debyg i'r Ddaear, mae maes magnetig enfawr Jupiter yn cynhyrchu ei aurorae, sydd 20,000 gwaith yn gryfach na maes magnetig y Ddaear. Darganfuwyd y lleuadau Amalthea ac Adrastea ym 1892 a 1979, yn y drefn honno, ac maent yn orbit o fewn orbit Io, un o Leuadau Galileaidd Iau.

Bydd Telesgop Gofod James Webb yn parhau i ddatgelu gwybodaeth newydd am nodweddion hynod ddiddorol Iau yn y blynyddoedd i ddod. Mae gwyddonwyr yn rhagweld yn eiddgar y darganfyddiadau yn y dyfodol a fydd yn cyfrannu at ein gwybodaeth am y cawr nwy hwn.

Ffynonellau:

– Astudiaeth wedi’i chyhoeddi yn Nature Astronomy

– Prifysgol Gwlad y Basg

- Prifysgol Caerlŷr