Rhagfynegiad o Adeiledd Protein ar Flaen Llaw: Ehangu Gorwelion Dylunio Moleciwlaidd

Mae proteinau, ceffylau gwaith y gell, yn chwarae rhan hanfodol mewn amrywiol brosesau biolegol. Fodd bynnag, nid ydynt yn gweithredu ar eu pen eu hunain, a gall moleciwlau eraill yn eu hamgylchedd ddylanwadu ar eu gweithgaredd. Mewn datblygiad newydd cyffrous, mae ymchwilwyr y tu ôl i feddalwedd rhagweld strwythur protein chwyldroadol RoseTTAFold wedi cyflwyno offeryn pwerus sy'n ehangu cwmpas dylunio protein gan ddefnyddio technegau dysgu dwfn i adlewyrchu dylanwad y moleciwlau hyn yn well (bioRxiv 2023, DOI: 10.1101/2023.10.09.561603 ).

Mae algorithmau rhagfynegi strwythur protein, megis AlphaFold a RoseTTAFold, wedi trawsnewid maes bioleg strwythurol yn y blynyddoedd diwethaf. Trwy drosoli dysgu peiriant a hyfforddiant ar strwythurau protein wedi'u datrys yn arbrofol, gall yr algorithmau hyn ragweld strwythur 3D proteinau yn seiliedig ar eu dilyniannau asid amino yn unig. Mae gwyddonwyr wedi defnyddio'r rhagfynegiadau hyn i gael mewnwelediad i weithrediad protein a dylunio proteinau newydd gyda nodweddion dymunol.

Fodd bynnag, mae'r modelau presennol yn tueddu i anwybyddu effaith rhyngweithiadau cemegol amrywiol ar adeiledd protein. “Mae llawer o brosesau biolegol yn cynnwys rhyngweithiadau protein â moleciwlau bach,” esboniodd yr uwch awdur David Baker, athro ym Mhrifysgol Washington a datblygwr RoseTTAFold. Er mwyn mynd i'r afael â'r cyfyngiad hwn, mae'r ymchwilwyr bellach wedi cyflwyno fersiwn wedi'i diweddaru o'r model o'r enw RoseTTAFold All-Atom.

Gall y model gwell roi cyfrif am y cemeg cywrain sy'n codi pan fydd proteinau'n rhwymo i foleciwlau bach neu'n cael addasiadau cofalent, sy'n effeithio'n fawr ar eu strwythur a'u swyddogaeth. Trwy gyfuno dau ddull modelu gwahanol, llwyddodd yr ymchwilwyr i hyfforddi model dysgu peirianyddol a all gynrychioli ystod eang o foleciwlau mewn amgylchedd protein.

Er y gall gweithrediad mewnol modelau dysgu peiriannau fod yn ddirgel, mae'r ymchwilwyr yn credu bod y rhwydwaith newydd yn trefnu'r unedau moleciwlaidd nes ei fod yn cyflawni strwythur protein credadwy. Mae'r dull arloesol hwn yn agor posibiliadau newydd ar gyfer dylunio protein trwy bontio'r bwlch rhwng dilyniant protein a strwythur swyddogaethol.

Hyfforddodd y tîm RoseTTAFold All-Atom yn helaeth ar setiau data amrywiol, gan ei alluogi i gynnig rhagfynegiadau mwy cywir ar gyfer proteinau â rhyngweithiadau moleciwlaidd cymhleth. Er enghraifft, llwyddodd y model i ragweld strwythur ensymau wedi'u rhwymo i swbstradau a chydffactorau, yn ogystal â phroteinau ag addasiadau cofalent lluosog. At hynny, dyluniodd yr ymchwilwyr broteinau unigryw sy'n rhwymo'n benodol i foleciwlau bach gan ddefnyddio mewnbynnau'r moleciwlau hynny yn unig.

Er bod y fersiynau blaenorol o RoseTTAFold yn canolbwyntio ar heriau penodol, mae'r iteriad diweddaraf yn dangos cymhwysedd ehangach. Mae'r ymchwilwyr yn rhagweld y model hollgynhwysol hwn yn disodli fersiynau tasg-benodol o RoseTTAFold, gan feithrin arloesedd mewn dylunio protein yn gyffredinol.

Fel gydag unrhyw dechnoleg sy'n torri tir newydd, bydd yn cymryd amser i ddeall potensial a chyfyngiadau llawn RoseTTAFold All-Atom. Mae'r biolegydd cyfrifiadurol Lauren Porter yn y Llyfrgell Feddygaeth Genedlaethol yn cydnabod potensial y rhwydwaith ond yn pwysleisio pwysigrwydd setiau hyfforddi cadarn ar gyfer modelau AI. Mae'n hanfodol datgelu unrhyw gyfyngiadau neu anghysondebau, yn enwedig pan all protein fabwysiadu gwahanol strwythurau yn dibynnu ar ei gyd-destun. Serch hynny, mae Porter yn nodi bod y cynnydd hwn yn gam sylweddol ymlaen ac yn dal addewid ar gyfer y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw All-Atom RoseTTAFold?

Mae RoseTTAFold All-Atom yn fersiwn wedi'i diweddaru o'r meddalwedd rhagfynegi strwythur protein RoseTTAFold. Mae'n ymgorffori technegau dysgu dwfn i gyfrif am ryngweithiadau cemegol amrywiol ac yn adlewyrchu amgylchedd proteinau yn well, gan alluogi rhagfynegiadau mwy cywir o strwythur protein a hwyluso dyluniad protein gyda swyddogaethau dymunol.

Sut mae RoseTTAFold All-Atom yn ehangu cwmpas dylunio protein?

Mae RoseTTAFold All-Atom yn ymgorffori cemeg amrywiol sy'n digwydd yn ystod rhyngweithiadau protein â moleciwlau bach ac addasiadau cofalent. Trwy hyfforddi'r model ar setiau data helaeth, gall gynhyrchu rhagfynegiadau cywir ar gyfer strwythurau protein cymhleth, gan gynnwys y rhai sy'n cynnwys moleciwlau bach a nifer o addasiadau cofalent, a chynorthwyo i ddylunio proteinau â rhyngweithiadau moleciwlaidd cymhleth.

Beth yw cyfyngiadau posibl model All-Atom RoseTTAFold?

Fel gydag unrhyw fodel AI, mae perfformiad RoseTTAFold All-Atom yn dibynnu ar ei ddata hyfforddi. Mewn achosion lle mae data cyfyngedig ar gael neu mewn sefyllfaoedd lle mae proteinau yn arddangos newidiadau strwythurol sy'n dibynnu ar y cyd-destun, gall y model wynebu heriau. Fodd bynnag, bydd ymchwil ac archwiliad parhaus o'i alluoedd yn helpu i ddatgelu unrhyw gyfyngiadau a mireinio ei gymhwysiad wrth ragfynegi a dylunio strwythur protein.