NASA yn Cydweithio ag ESA i Ddatblygu Camera Uwch ar gyfer Cenhadaeth Artemis

By

Mae cynlluniau NASA ar gyfer dychweliad buddugoliaethus i'r lleuad yn ennill momentwm, gyda chamera newydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gofodwyr i ddal delweddau syfrdanol yn y gofod. Mae'r Camera Lleuad Cyffredinol Llaw (HULC) yn cael ei ddatblygu mewn cydweithrediad â'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) ar gyfer y genhadaeth Artemis III sydd ar ddod, a drefnwyd ar gyfer Rhagfyr 2025.

Er mwyn sicrhau'r perfformiad gorau posibl, bydd y camera'n cael ei adeiladu trwy ailbwrpasu cyrff camera proffesiynol oddi ar y silff. Bydd yn cynnwys lensys o'r radd flaenaf a sensitifrwydd golau rhyfeddol, gan alluogi gofodwyr i ddal delweddau mewn amodau golau uniongyrchol ac isel. Trwy fabwysiadu dyluniad heb ddrych, mae'r camera yn defnyddio'r galluoedd golau isel eithriadol a'r ystod ddeinamig a geir yn y camerâu di-ddrych gorau sydd ar gael ar y farchnad.

Mae profion diweddar wedi dangos potensial aruthrol y camera, gan efelychu amodau goleuo'r lleuad mewn amgylcheddau amrywiol megis ogofâu tywyll dwfn a gwastadeddau llychlyd. Mae'r gwerthusiadau hyn wedi rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ymchwilwyr ar wella eu perfformiad ymhellach.

Mae NASA wedi gwneud sawl addasiad i addasu camera'r defnyddiwr i amgylchedd y gofod. Mae blanced amddiffynnol thermol wedi'i hychwanegu i ddiogelu'r camera rhag oerfel eithafol y gofod, a all ostwng i dymheredd mor isel â -328 ° F / -200 ° C. Bydd y flanced hon hefyd yn amddiffyn y camera rhag llwch y lleuad, sy'n adnabyddus am ei natur sgraffiniol a'r potensial i niweidio offer. Ar ben hynny, o ystyried yr heriau a achosir gan weithredu botymau camera gyda menig swmpus, mae NASA wedi ailgynllunio'r rhyngwyneb, gan ymgorffori botymau mwy a chyfyngu ar nifer yr opsiynau ar gyfer rhwyddineb defnydd gwell.

Un o nodweddion mwyaf nodedig y camera yw ei alluoedd fideo uwch. Bydd gofodwyr yn cofnodi eu gweithgareddau fforio gyda Llyfr Maes Electronig ESA, gan ganiatáu i hyfforddwyr daeareg ddilyn a chefnogi'r criw mewn amser real. Mae'r offeryn hwn yn gwella cydweithrediad a dogfennaeth wyddonol yn ystod teithiau maes daearegol.

O'i gymharu â theithiau Apollo blaenorol, a ddefnyddiodd gamerâu mecanyddol Hasselblad gyda galluoedd cyfyngedig, nod cenhadaeth Artemis yw cynyddu'n sylweddol faint o gynnwys gweledol a ddaliwyd. Er mwyn nodi'r lensys mwyaf addas ar gyfer y genhadaeth, mae'r tîm wedi bod yn archwilio opsiynau, gan gynnwys lensys macro a thirwedd.

Mae datblygiad y Handheld Universal Lunar Camera yn cynrychioli datblygiad cyffrous mewn archwilio'r gofod, gan addo darparu mewnwelediadau digynsail i wyneb y lleuad. Mae'r cydweithio rhwng NASA a'r ESA yn enghraifft o'r ymdrech ryngwladol i wthio ffiniau gwybodaeth ddynol ac ehangu ein dealltwriaeth o'r bydysawd.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw'r Camera Lunar Universal Handheld (HULC)?

Mae'r Handheld Universal Lunar Camera (HULC) yn gamera a ddatblygwyd gan NASA a'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) ar gyfer gofodwyr i ddal delweddau yn ystod teithiau gofod, yn enwedig cenhadaeth Artemis III a gynlluniwyd ar gyfer Rhagfyr 2025.

2. Sut mae'r HULC yn wahanol i gamerâu lleuad blaenorol?

Yn wahanol i gamerâu lleuad blaenorol, mae'r HULC yn cael ei ymgynnull o gyrff camera proffesiynol oddi ar y silff ac mae'n ymgorffori lensys o'r radd flaenaf. Fe'i cynlluniwyd i fod yn ddi-ddrych, sy'n caniatáu iddo ragori mewn amodau golau uniongyrchol ac isel. Yn ogystal, mae'r HULC yn cynnwys addasiadau i ddarparu ar gyfer cyfyngiadau gofod, megis amddiffyniad thermol a rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio ar gyfer gofodwyr sy'n gwisgo menig.

3. Pa addasiadau sydd wedi'u gwneud i'r HULC?

Mae NASA wedi ychwanegu blanced amddiffynnol thermol i amddiffyn y camera rhag oerfel eithafol yn y gofod a llwch lleuad, a all achosi difrod. Mae'r rhyngwyneb hefyd wedi'i ailgynllunio gyda botymau mwy a llai o opsiynau i hwyluso gweithrediad gyda menig swmpus.

4. Beth yw galluoedd fideo yr HULC?

Mae'r HULC yn cynnwys galluoedd fideo datblygedig sy'n caniatáu i ofodwyr ddogfennu eu gweithgareddau archwilio mewn amser real. Mae'r ffilm fideo hon yn cael ei throsglwyddo i hyfforddwyr daeareg sy'n gallu darparu cefnogaeth fyw a dadansoddiad o'r ystafell wyddoniaeth.

5. Sut mae'r HULC yn cyfrannu at archwilio'r gofod?

Mae datblygiad yr HULC yn cynrychioli datblygiad sylweddol mewn archwilio'r gofod trwy alluogi gofodwyr i ddal delweddau a fideos o ansawdd uchel o arwyneb y lleuad. Bydd y data hwn yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o amgylchedd y lleuad.