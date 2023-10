Darganfyddiadau Newydd yn Datrys Dirgelwch Degawdau Hir: Y Culprit Y Tu ôl i Farwolaethau Coed Pinwydd

By

Mae coed pinwydd yn nhalaith Western Cape De Affrica wedi dioddef o glefyd gwreiddiau dirgel ers dros bedwar degawd. I ddechrau, pwyntiodd ymchwilwyr eu bysedd at y Phytophthora cinnamomi sy'n heintio gwreiddiau, pathogen sy'n adnabyddus am achosi niwed i rywogaethau planhigion di-rif. Fodd bynnag, datgelodd ymchwiliad pellach mai'r gwir droseddwr oedd y ffwng Leptographium serpens, a gludwyd gan bryfed ac nad oedd yn hysbys o'r blaen yn Ne Affrica.

Er gwaethaf amheuon ynghylch gallu L. serpens i achosi'r afiechyd, parhaodd ymchwilwyr â'u hymgais am atebion. Trwy storio samplau o'r coed yr effeithiwyd arnynt o'r 1980au, roedden nhw'n gobeithio y byddai datblygiadau mewn technoleg ryw ddydd yn darparu datblygiad arloesol. Daeth y diwrnod hwnnw yn 2023 pan oedd technoleg dilyniannu DNA yn caniatáu i fycolegwyr moleciwlaidd nodi'r gwir droseddwr y tu ôl i farwolaethau coed pinwydd: Rhizina undulata.

Mae R. undulata, a elwir hefyd yn “ffwng tân coffi,” yn enwog am achosi clefyd coed a marwolaeth yn Ewrop. Yn ddiddorol, mae'r ffwng hwn yn cael ei actifadu gan wres dwys, fel tanau a wneir gan wersyllwyr yn bragu coffi mewn coedwig. Yn Ne Affrica, mae R. undulata i'w ganfod yn gyffredin ar ôl tanau coedwig neu pan gaiff coed eu clirio o blanhigfeydd.

Mae'r sbardun a ysgogodd R. undulata yn y planhigfeydd Western Cape yn parhau i fod yn ddirgelwch. Fodd bynnag, mae ymchwilwyr yn dyfalu y gallai'r pridd tywodlyd ac asidig y plannwyd y coed ynddo fod wedi chwarae rhan. Dangoswyd bod pridd asidig yn hybu twf R. undulata mewn lleoliadau labordy. Gallai pelydriad gwres o greigiau cwarts yn y rhanbarth hefyd fod wedi actifadu'r ffwng.

Mae adnabod R. undulata fel y troseddwr gwirioneddol nid yn unig yn datrys dirgelwch degawdau o hyd ond hefyd yn darparu data gwerthfawr ar gyfer deall bioleg y ffwng. Gall y wybodaeth hon arwain at well strategaethau rheoli yn y dyfodol, yn enwedig mewn planhigfeydd pinwydd eraill yn Ne Affrica.

Mae'r astudiaeth hon yn pwysleisio pwysigrwydd ymholiad gwyddonol cleifion a datblygiad parhaus technegau uwch. Mae hefyd yn amlygu’r angen i gadw diwylliannau ffwngaidd amrywiol am gyfnodau estynedig, gan y gallant ddal mewnwelediadau amhrisiadwy a chyfrannu at astudio microbau y tu hwnt i ddisgrifiadau rhywogaethau traddodiadol.

