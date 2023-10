Seren “Zombie” yn dianc o Glwstwr Seren Hyades

By

Mae seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad hynod ddiddorol wrth iddynt weld seren “zombie” marw hir yn dod allan o glwstwr sêr Hyades ar gyflymder rhyfeddol o 22,000 milltir yr awr. Yn wahanol i'r zombies araf a welir fel arfer mewn ffilmiau, mae'r corrach gwyn hwn yn symud yn gyflym o'i gymharu â'r clwstwr y mae wedi'i adael ar ôl. Mae'r gymuned wyddonol yn gyffrous am y darganfyddiad hwn gan y gallai helpu i ddatrys dirgelion o amgylch clwstwr sêr Hyades a rhoi cipolwg ar faint mwyaf corrach gwyn.

Nid yw clwstwr sêr Hyades, sydd wedi'i leoli 153 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear yng nghytser Taurus, ond yn gartref i ychydig o gorrachod gwyn. Mae hyn yn syndod o ystyried bod tua 97% o sêr y Llwybr Llaethog yn dod yn gorrach gwyn yn y pen draw. Mae seryddwyr wedi dyfalu y gallai absenoldeb corrach gwyn yn yr Hyades fod o ganlyniad i alldafliad a achosir gan ryngweithio â chlystyrau sêr eraill neu gymylau nwy enfawr yn symud rhwng clystyrau.

Er mwyn ymchwilio i'r ddamcaniaeth hon, dadansoddodd ymchwilwyr o Brifysgol British Columbia ddata o'r llong ofod Gaia a darganfod tri chorrach gwyn gyda chyflymder sy'n awgrymu y gallent fod wedi cael eu taflu allan o'r Hyades. Roedd un o'r corachod gwyn hyn yn arbennig o ddiddorol gan ei fod 1.3 gwaith yn fwy anferth na'r haul, sy'n awgrymu ei fod yn tarddu o glwstwr Hyades.

Mae'r darganfyddiad hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiant corrach gwyn a'u maint mwyaf. Yn nodweddiadol, mae gan gorrachs gwyn fasau tua 0.6 gwaith yn fwy na'r haul. Fodd bynnag, mae'r corrach gwyn hwn sy'n rhedeg i ffwrdd yn llawer mwy enfawr a gallai helpu seryddwyr i bennu'r ffin rhwng corachod gwyn a mathau eraill o weddillion serol.

Mae corrach gwyn yn cael ei ffurfio pan fydd sêr yn rhedeg allan o danwydd hydrogen ac mae eu creiddiau'n cwympo o dan ddisgyrchiant. Mae'r haenau allanol yn ehangu, gan greu seren wedi'i gwthio allan sy'n ffurfio nebula planedol yn y pen draw. Mae craidd y seren yn troi'n gorrach gwyn, sy'n cael ei atal rhag cwympo ymhellach gan bwysau dirywiol electronau. Mae corrach gwyn fel arfer yn agosáu neu'n rhagori ar derfyn Chandrasekhar trwy dynnu deunydd o seren gydymaith, gan achosi adweithiau thermoniwclear ffrwydrol ar eu harwynebau.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y corrach gwyn hwn sy'n dianc o Hyades yn gynnyrch un seren, gan ei wneud yn ddarganfyddiad unigryw ac yn feincnod ar gyfer deall ffurfiant corrach gwyn. Mae agosrwydd clwstwr Hyades i'r haul yn galluogi astudiaeth fanwl o gorrachod gwyn hŷn, gan daflu goleuni ar y ffenomen seryddol ddiddorol hon.

Ffynonellau:

- Papur ymchwil Prifysgol British Columbia

- Dadansoddi data llong ofod Gaia

Ffynhonnell Delwedd: NASA / JPL-Caltech