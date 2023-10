Disgleirdeb Bluewalker 3 Lloeren Yn Codi Pryderon Ymhlith Seryddwyr

Mae lloeren a lansiwyd yn ddiweddar o'r enw Bluewalker 3 bellach yn rhagori ar bron bob seren yn awyr y nos, gan achosi braw ymhlith seryddwyr. Gallai disgleirdeb y lloeren hon, ynghyd â'r nifer cynyddol o loerennau tebyg sydd i'w lansio yn y dyfodol, gael effeithiau di-droi'n-ôl ar astudio'r cosmos.

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature, canfu grŵp o seryddwyr fod Bluewalker 3 yn fwy disglair nag unrhyw gorff nefol yn awyr y nos, ac eithrio saith seren, y Lleuad, Iau, a Venus. Arsylwodd awduron yr astudiaeth Bluewalker 3 am 130 diwrnod a daethant i'r casgliad y gallai cytserau o loerennau llachar ac artiffisial mewn orbit Ddaear isel rwystro ymchwil seryddol.

Lansiwyd Bluewalker 3 ym mis Medi y llynedd gan AST SpaceMobile, cwmni telathrebu sy'n anelu at ddarparu cysylltedd 5G heb fod angen tŵr cell. Fodd bynnag, mae disgleirdeb y lloeren yn fwy na'r lefel a argymhellir a osodwyd gan yr Undeb Seryddol Rhyngwladol, sy'n codi pryderon ymhlith seryddwyr.

Soniodd un o gyd-awduron yr astudiaeth, Siegfried Eggl, am y duedd tuag at loerennau masnachol mwy a mwy disglair, gan bwysleisio’r angen am reoliadau wrth i fwy o gwmnïau gynllunio i lansio fflydoedd tebyg. Dywedodd AST SpaceMobile eu bod yn gweithio gyda NASA a grwpiau seryddiaeth i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd yn yr astudiaeth.

Nid yw'r mater hwn o ymyrraeth lloeren yn newydd. Ym mis Mawrth, rhybuddiodd gwyddonwyr am yr aflonyddwch posibl a achosir gan fflydoedd lloeren fel Starlink SpaceX, gan alw am reoliadau i amddiffyn yr astudiaeth o'r awyr. Mae'r pryder hwn yn dyddio'n ôl i 2019 pan amlygodd gwyddonwyr y posibilrwydd y gallai cytserau lloeren gysgodi sêr am y tro cyntaf.

Nid yw awduron yr astudiaeth wedi ymateb eto i geisiadau am sylwadau ar y mater. Wrth i nifer y lloerennau mewn orbit barhau i gynyddu, mae'n parhau i fod yn hollbwysig i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng datblygiadau technolegol a chadw ein gallu i archwilio a deall y bydysawd.

