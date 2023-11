Darganfyddiad Newydd: Metelau a Ganfuwyd mewn Galaeth Hynafol Her Dealltwriaeth Astroffiseg o'r Bydysawd

By

Mae astroffisegwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol sy'n herio ein dealltwriaeth bresennol o'r Bydysawd. Gan weithio gyda Thelesgop Gofod James Webb (JWST), mae ymchwilwyr wedi nodi swm rhyfeddol o fetel mewn galaeth dim ond 350 miliwn o flynyddoedd ar ôl y Glec Fawr. Mae gan y canfyddiad hwn oblygiadau sylweddol i'n gwybodaeth am y Bydysawd cynnar a tharddiad metelau.

Yn fuan ar ôl y Glec Fawr, roedd y Bydysawd yn cynnwys hydrogen, heliwm, a symiau hybrin o lithiwm a berylliwm yn bennaf. Ystyrir mai'r elfennau hyn yw'r pedair cyntaf ar y tabl cyfnodol. Mae elfennau trymach na hydrogen a heliwm, a elwir yn fetelau mewn seryddiaeth, yn hanfodol ar gyfer ffurfio planedau creigiog a datblygiad bywyd. Mae cynhyrchu metelau yn digwydd yn bennaf o fewn sêr, gan eu gwneud yn rhan sylfaenol o'n dealltwriaeth o esblygiad y Bydysawd.

Mae astudio galaethau hynafol yn un o brif weithgareddau'r JWST. Trwy Arolwg Allgalactig Dwfn Uwch JWST (JADES), mae gwyddonwyr wedi gallu arsylwi galaethau cynnar, gan daflu goleuni ar eu meteligrwydd. Mewn papur diweddar o’r enw “JADES: Cyfoethogi carbon 350 Myr ar ôl y Glec Fawr mewn galaeth llawn nwy,” adroddodd ymchwilwyr fod carbon, ocsigen a neon wedi’u darganfod, pob un yn cael eu hystyried yn fetelau yng nghyd-destun seryddiaeth wrth archwilio galaeth ger y Gwawr Cosmig.

Mae'r canfyddiadau hyn yn gwrth-ddweud yn uniongyrchol y damcaniaethau presennol am y boblogaeth ddi-fetel III sêr, y sêr cyntaf a ffurfiodd yn y Bydysawd. Mae canfod carbon a metelau eraill yn yr alaeth hynafol hon yn awgrymu nad oedd sêr poblogaeth III yn gwbl rydd o fetelau, yn groes i ragdybiaethau blaenorol. Mae'r darganfyddiad hwn yn herio credoau hirsefydlog ac yn agor posibiliadau newydd ar gyfer deall y Bydysawd cynnar.

Fodd bynnag, mae'r ymchwilwyr yn rhybuddio bod yn rhaid ystyried esboniadau amgen. Mae’n bosibl bod yr allyriadau a ganfuwyd yn tarddu o ffynonellau eraill o fewn yr alaeth, megis twll du anferthol neu sêr AGB. Mae angen ymchwilio ymhellach i ganfod union ffynhonnell y metelau a ganfuwyd a sefydlu eu harwyddocâd yn ein dealltwriaeth o esblygiad cosmig.

Mae'r datblygiad arloesol hwn yn tanlinellu pŵer y JWST a'i allu i wthio ffiniau arsylwi. Trwy astudio galaethau hynafol a'u cyfansoddiadau cemegol, cawn fewnwelediad gwerthfawr i darddiad y Bydysawd a'r prosesau a arweiniodd at ffurfio sêr, galaethau, ac yn y pen draw, bywyd fel yr ydym yn ei adnabod.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw metelau mewn seryddiaeth?

A: Mewn seryddiaeth, mae metelau yn cyfeirio at bob elfen yn drymach na hydrogen a heliwm.

C: Sut mae metelau'n cael eu ffurfio?

A: Cynhyrchir metelau yn bennaf o fewn sêr trwy brosesau fel ymasiad niwclear a ffrwydradau uwchnofâu.

C: Pam mae metelau yn bwysig ar gyfer ffurfio planedau creigiog a bywyd?

A: Mae metelau'n chwarae rhan hanfodol wrth ffurfio planedau solet, creigiog fel y Ddaear. Maent hefyd yn cyfrannu at y cyfansoddiad cemegol sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygiad bywyd.

C: Beth yw sêr poblogaeth III?

A: Sêr Poblogaeth III yw'r sêr cyntaf i ffurfio yn y Bydysawd. Credir eu bod yn enfawr ac yn amddifad o fetelau.

