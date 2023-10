Ffyrdd Newydd o Ddefnyddio Gweddillion Bwyd: Dull Cynaliadwy

By

Mae gwyddonwyr Ewropeaidd, gan weithio ochr yn ochr â chwmnïau a chlystyrau, wedi datblygu offeryn cefnogi penderfyniadau arloesol gyda'r nod o nodi a gwneud y mwyaf o botensial gweddillion cynhyrchu bwyd. Mae'r meddalwedd arloesol hwn nid yn unig yn ystyried agweddau technegol ond hefyd yn ystyried ffactorau economaidd a chynaliadwy, gan chwyldroi'r broses o wneud penderfyniadau yn y diwydiant bwyd-amaeth.

Bob blwyddyn, mae miliynau o dunelli o fwyd yn mynd i wastraff, gyda ffrwythau a llysiau yn cyfrif am 45% o'r golled hon. Yn nodweddiadol, mae'r gweddillion hyn yn mynd i safleoedd tirlenwi neu'n cael eu hailddefnyddio fel bwyd anifeiliaid. Fodd bynnag, yr hyn y mae llawer yn methu â'i sylweddoli yw bod y sgil-gynhyrchion hyn yn cynnwys cyfansoddion diwydiannol gwerthfawr y gellir eu hechdynnu a'u defnyddio'n well.

O dan y prosiect ymchwil Ewropeaidd Model2Bio, mae gwyddonwyr, cwmnïau, a chlystyrau wedi dod at ei gilydd i ddatblygu prototeip ar gyfer offeryn cefnogi penderfyniadau. Drwy ddefnyddio modelau mathemategol blaengar, gall yr offeryn hwn ateb tri chwestiwn hollbwysig: beth y gellir ei gynhyrchu o weddillion, sut y gellir ei gynhyrchu fwyaf economaidd, a beth yw effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol y llwybrau ailgylchu a awgrymir?

Gyda'r wybodaeth hon, gall yr offeryn ddarparu argymhellion ar yr opsiynau mwyaf cynaliadwy a chost-effeithiol ar gyfer adennill deunyddiau, cemegau, neu ynni o weddillion cynhyrchu bwyd. Mae hyn yn agor byd o bosibiliadau i gwmnïau bwyd-amaeth, cwmnïau rheoli gwastraff, a bio-ddiwydiannau.

Mae Tamara Fernández Arévalo, ymchwilydd yn y ganolfan dechnoleg ddi-elw Ceit yn Sbaen a chydlynydd y prosiect Model2Bio, yn pwysleisio arwyddocâd yr offeryn: “Yn aml nid oes gan gwmnïau wybodaeth am sut i reoli eu gweddillion y tu hwnt i'w defnyddio fel porthiant anifeiliaid. Rydym am arddangos y ffyrdd amrywiol y gellir prisio’r gweddillion hyn, megis cynhyrchu ynni o fio-nwy neu greu cynhyrchion â gwerth ychwanegol.”

Wrth i'r duedd fyd-eang symud tuag at fwyta llai o gynhyrchion sy'n seiliedig ar anifeiliaid, mae opsiynau amgen ar gyfer gweddillion bwyd-amaeth yn dod yn fwyfwy angenrheidiol. Er enghraifft, yn lle defnyddio maidd caws fel bwyd anifeiliaid, gellir tynnu proteinau ohono i ychwanegu at ddewisiadau amgen nad ydynt yn anifeiliaid. Gellir eplesu'r sudd sy'n weddill o'r broses hon, sy'n llawn siwgr, â micro-organebau. Ym mhresenoldeb ocsigen, mae'r micro-organebau hyn yn cynhyrchu olewau tebyg i olew palmwydd. Yn absenoldeb ocsigen, cynhyrchir asidau organig, y gellir eu defnyddio i gynhyrchu bioblastigau.

Mae'r offeryn cefnogi penderfyniadau yn chwarae rhan hanfodol wrth benderfynu ar y broses fwyaf economaidd hyfyw ac ecogyfeillgar i'w dilyn. Trwy wneud hynny, mae'n galluogi cynhyrchu cynhyrchion y mae eu cynhyrchiad a'u logisteg yn cyd-fynd â'u gwerth marchnad tra'n cyfyngu ar eu hôl troed ecolegol.

Mewn byd lle mae cynaliadwyedd yn hollbwysig, mae datblygu’r offeryn cefnogi penderfyniadau hwn yn gam sylweddol ymlaen at leihau gwastraff bwyd a chreu economi fwy cylchol.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Beth yw pwrpas yr offeryn cefnogi penderfyniadau a ddatblygwyd gan wyddonwyr Ewropeaidd?

Nod yr offeryn cefnogi penderfyniadau yw nodi a gwneud y mwyaf o botensial gweddillion cynhyrchu bwyd trwy ystyried ffactorau technegol, economaidd a chynaliadwy. Mae'n darparu argymhellion ar sut i adennill deunyddiau, cemegau, neu ynni o'r gweddillion hyn yn y modd mwyaf cost-effeithiol ac ecogyfeillgar.

Pam ei bod yn bwysig dod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio gweddillion bwyd?

Mae dod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio gweddillion bwyd yn hanfodol oherwydd ei fod yn lleihau gwastraff ac yn cynyddu gwerth y sgil-gynhyrchion hyn i'r eithaf. Yn hytrach na chael eu taflu neu eu defnyddio fel porthiant anifeiliaid, gellir trawsnewid y gweddillion hyn yn gyfansoddion diwydiannol gwerthfawr, gan gyfrannu at economi fwy cynaliadwy a chylchol.

Beth yw rhai enghreifftiau o ddefnyddiau amgen ar gyfer gweddillion bwyd-amaeth?

Un enghraifft o ddefnydd amgen ar gyfer gweddillion bwyd-amaeth yw echdynnu proteinau o faidd caws i ategu dewisiadau amgen nad ydynt yn anifeiliaid. Gall y sudd sy'n weddill o'r broses hon gael ei eplesu â micro-organebau, gan arwain at gynhyrchu olewau tebyg i olew palmwydd ym mhresenoldeb ocsigen. Yn absenoldeb ocsigen, cynhyrchir asidau organig, y gellir eu defnyddio i gynhyrchu bioplastigion, ymhlith cymwysiadau eraill.

Sut mae’r offeryn cymorth penderfyniadau o fudd i gwmnïau yn y diwydiant bwyd-amaeth?

Mae'r offeryn cymorth penderfyniadau yn rhoi gwybodaeth werthfawr i gwmnïau bwyd-amaeth ar sut i reoli eu gweddillion yn fwy effeithiol. Mae'n cyflwyno ffyrdd amgen o roi gwerth ar y gweddillion hyn, megis cynhyrchu ynni o fio-nwy neu gynhyrchu cynhyrchion gwerth ychwanegol. Trwy groesawu'r arferion cynaliadwy hyn, gall cwmnïau leihau gwastraff, gwella eu hôl troed ecolegol, ac o bosibl darganfod ffrydiau refeniw newydd.