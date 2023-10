Astudiaeth Newydd yn Datgelu Digwyddiad Difodiant Hynafol a Achoswyd gan Newid Hinsawdd

By

Mae astudiaeth arloesol ddiweddar wedi taflu goleuni ar ddiflaniad dirgel grŵp o anifeiliaid morol a elwir yn biota Malvinoxhosan o uwchgyfandir hynafol Gondwana. Ers canrifoedd, mae gwyddonwyr wedi cael eu drysu gan ddifodiant sydyn y creaduriaid hyn sy'n byw mewn dŵr, a ddigwyddodd tua 390 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae tîm o ymchwilwyr bellach wedi penderfynu bod newid yn yr hinsawdd wedi chwarae rhan hanfodol yn eu tranc.

Yn eu hastudiaeth, a gyhoeddwyd yn Earth-Science Reviews, ail-ddadansoddodd y gwyddonwyr gannoedd o ffosilau yn perthyn i'r biota Malvinoxhosan. Mae eu canfyddiadau'n dangos bod gostyngiad yn lefelau'r môr, o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, wedi cael effaith ddinistriol ar yr anifeiliaid morol hyn. Er nad oedd y gostyngiad yn lefel y dŵr ei hun yn uniongyrchol gyfrifol am eu difodiant, ysgogodd newidiadau hinsawdd sylweddol nad oedd y biota Malvinoxhosan yn gallu addasu iddynt.

Un o effeithiau allweddol y gostyngiad yn lefel y môr oedd tarfu ar gerhyntau’r cefnforoedd o amgylch Pegwn y De, gan arwain at chwalu “rhwystrau thermol cylchedd.” Roedd y rhwystrau hyn yn caniatáu i ddŵr cynhesach o'r cyhydedd gymysgu â dyfroedd deheuol oerach. Fodd bynnag, roedd biota Malvinoxhosan wedi esblygu i ffynnu mewn dyfroedd oerach, ac arweiniodd tarfu sydyn ar eu cynefin at eu diflaniad yn y pen draw. O ganlyniad, dymchwelodd yr ecosystem gyfan o amgylch Pegwn y De.

Mae arwyddocâd yr ymchwil hwn yn atseinio’n gryf yn y presennol, o ystyried yr argyfwng bioamrywiaeth sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd. Mae'r astudiaeth yn tanlinellu sensitifrwydd amgylcheddau pegynol ac ecosystemau i newidiadau yn lefel y môr a thymheredd. Yn anffodus, mae unrhyw newidiadau sy'n digwydd yn yr ecosystemau bregus hyn yn aml yn ddiwrthdro.

Mae'r digwyddiad difodiant hynafol hwn yn adlewyrchiad difrifol o'n sefyllfa bresennol. Mae'r tebygrwydd rhwng y gorffennol a'r presennol yn anniddig, ac yn ein hatgoffa o'r angen dybryd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a diogelu cydbwysedd bregus ecosystemau ein planed.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

C: Beth yw Gondwana?

A: Roedd gondwana yn uwchgyfandir a oedd yn bodoli o tua 550 miliwn o flynyddoedd yn ôl i tua 180 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn cynnwys De America heddiw, Affrica, Arabia, Madagascar, India, Awstralia, ac Antarctica.

C: Beth achosodd difodiant biota Malvinoxhosan?

A: Mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu bod diflaniad y biota Malvinoxhosan wedi'i sbarduno gan newid yn yr hinsawdd, yn benodol gostyngiad yn lefelau'r môr a darfu ar eu cynefin.

C: Sut effeithiodd y gostyngiad yn lefel y môr ar y biota Malvinoxhosan?

A: Fe wnaeth y gostyngiad yn lefel y môr amharu ar gerhyntau’r cefnforoedd o amgylch Pegwn y De, gan achosi i rwystrau thermol pwysig chwalu. Arweiniodd hyn at gwymp yn yr ecosystem yr oedd y biota Malvinoxhosan yn dibynnu arno, gan arwain at eu difodiant yn y pen draw.

C: Beth yw arwyddocâd yr ymchwil hwn?

A: Mae'r ymchwil hwn yn amlygu sensitifrwydd amgylcheddau pegynol ac ecosystemau i newidiadau yn lefel y môr a thymheredd. Mae’n gweithredu fel rhybudd am yr effaith ddiwrthdro y gall newid yn yr hinsawdd ei chael ar ecosystemau bregus yn y gorffennol a’r presennol.