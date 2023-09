Sgerbwd Deinosor 150-Miliwn Oed Yn Anfynych i'w Arwerthu ym Mharis

By

Bydd sgerbwd Camptosaurus sydd wedi'i gadw'n dda, gyda'r llysenw hoffus Barry, yn cael ei arwerthu ym Mharis fis nesaf. Wedi'i ddarganfod yn Wyoming, UDA, yn y 1990au, cafodd y deinosor ei adfer i ddechrau gan y paleontolegydd Barry James yn 2000, a dyna pam ei enw. Yn ddiweddar, prynodd y labordy Eidalaidd Zoic y sgerbwd a gwneud gwaith adfer pellach. Yn mesur 2.10 metr o uchder a 5 metr o hyd, mae’r Barri yn sbesimen eithriadol o gyflawn, gyda 90% o’i benglog ac 80% o’i sgerbwd cyffredinol wedi’i gadw.

Yn ôl arwerthwr Hotel Drouot Alexandre Giquelo, mae cyflawnder y Barri yn ei wneud yn ddarganfyddiad prin iawn. Mae sbesimenau deinosoriaid ar y farchnad gelf yn anaml, a dim ond ychydig o werthiannau sy'n digwydd ledled y byd bob blwyddyn. Yn wir, ym mis Ebrill eleni, gwerthwyd sgerbwd cyfansawdd o'r cawr Tyrannosaurus Rex, yn cynnwys 293 o esgyrn a gafwyd o dri T-Rex gwahanol, am $9.4 miliwn mewn arwerthiant yn Zurich. Mae hyn yn dangos y diddordeb a'r gwerth sylweddol a roddir ar ffosilau o'r fath.

Roedd y Camptosaurus yn ddeinosor llysysol mawr a fodolai yn ystod y cyfnod Jwrasig hwyr i'r cyfnod Cretasaidd cynnar. Gyda phris arwerthiant disgwyliedig y Barri yn amrywio hyd at 1.2 miliwn ewro ($ 1.98 miliwn), mae ei brinder a'i gadwraeth eithriadol yn cyfrannu at ei werth. Mae'r gwerthiant hwn yn gyfle i selogion a chasglwyr paleontoleg gaffael darn rhyfeddol o hanes natur. Bydd y sgerbwd yn cael ei arddangos yn gyhoeddus cyn yr arwerthiant, gan alluogi unigolion sydd â diddordeb i ryfeddu at y rhyfeddod 150-miliwn oed hwn.

