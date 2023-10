Seryddwyr Yn Canfod Chwyth Dirgel o Donnau Radio O 8 biliwn o flynyddoedd yn ôl

By

Mae adroddiad diweddar gan CNN.com yn datgelu bod seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad hynod ddiddorol - darganfod ffrwydrad dirgel o donnau radio sydd wedi cymryd 8 biliwn o flynyddoedd i gyrraedd y Ddaear. Mae'r pyliau radio cyflym hyn (FRBs) nid yn unig yn anhygoel o bell, ond hefyd yn hynod o egnïol.

Mae FRBs yn hyrddiau dwys o donnau radio sy'n para am filieiliadau yn unig. Mae eu tarddiad yn parhau i fod yn anhysbys i raddau helaeth, ond credir eu bod yn fflachiadau dros dro allgalactig o donnau radio. Gwelwyd bod rhai FRBs yn amrywio o ran hyd, gyda rhai yn dangos is-byrtiau sy'n para am ychydig eiliadau yn unig tra bod eraill yn gallu parhau am sawl eiliad.

Mae'r FRB mwyaf diweddar a arsylwyd, a elwir yn FRB 20220610A, wedi'i leoleiddio i system galaeth lletyol gymhleth gyda gwerth redshift o 1.016 ± 0.002. Mae ffynhonnell yr FRBs hyn wedi bod yn bwnc o ddyfalu a damcaniaethau ers tro, gyda rhai yn awgrymu y gallent fod yn ganlyniad i bylsariaid yn gwrthdaro ag asteroidau mewn systemau serol pell.

Mae seryddwyr wedi dibynnu ar delesgopau radio fel yr arae ASKAP yng Ngorllewin Awstralia i olrhain ac astudio'r pyliau cosmig anodd hyn. Chwaraeodd yr arae ASKAP ran hanfodol wrth ganfod FRB Mehefin 2022, gan helpu ymchwilwyr i bennu ei darddiad. Datgelodd arsylwadau dilynol gan ddefnyddio Telesgop Mawr Iawn Arsyllfa Ddeheuol Ewrop fod galaeth ffynhonnell yr FRB yn hŷn ac yn bellach i ffwrdd nag unrhyw ffynhonnell FRB arall a ddarganfuwyd yn flaenorol, gan ei bod yn debygol ei bod yn rhan o grŵp o alaethau sy'n uno.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Tokyo wedi llunio tebygrwydd diddorol rhwng FRBs a ffenomenau naturiol fel daeargrynfeydd a fflachiadau solar. Er bod FRBs yn dangos gwahaniaethau sylweddol o fflachiadau solar, maent yn rhannu tebygrwydd nodedig â daeargrynfeydd. Mae'r canfyddiad hwn yn cefnogi'r ddamcaniaeth bod FRBs yn cael eu hachosi gan “sergrynfeydd” sy'n digwydd ar wyneb sêr niwtron. Gallai astudiaeth bellach o FRBs fod o gymorth mawr i ddeall ymddygiad mater dwysedd uchel ac agweddau ar ffiseg niwclear.

Mae achos FRBs yn parhau i fod yn ddirgelwch, er y dyfalwyd y gallai rhai o'r pyliau hyn fod â tharddiad allfydol. Fodd bynnag, mae'r ddamcaniaeth gyffredin yn awgrymu bod o leiaf rai FRBs yn cael eu hallyrru gan fagnetau, sef sêr niwtron gyda meysydd magnetig hynod o gryf.

Yn ddiddorol, gallai darganfod yr FRB 8 biliwn oed helpu i ddatrys dirgelwch mater coll y bydysawd. Mae gwyddonwyr yn credu bod hanner y mater a ddylai fodoli yn y bydysawd heddiw i bob pwrpas ar goll. Mae'r “mater coll” hwn yn cynnwys baryonau, y mater cyffredin sy'n cynnwys protonau a niwtronau. Wrth i FRBs deithio ar draws pellteroedd mawr, mae eu hymbelydredd yn cael ei wasgaru gan y mater coll hwn. Trwy fesur y pellteroedd i ychydig o FRB, efallai y bydd ymchwilwyr yn gallu pennu dwysedd y bydysawd ac o bosibl lleoli ei ddeunydd baryonig coll.

Ffynonellau: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com