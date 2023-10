Seryddwyr yn Datgelu Dirgelion Pyliau Radio Cyflym: Mapio'r Bydysawd

By

Mae seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad diddorol sy'n taflu goleuni ar y ffenomen enigmatig a elwir yn ffrwydradau radio cyflym (FRBs). Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Science yn datgelu bod y tonnau radio o FRB 20220610A, un o'r FRBs mwyaf pell ac egnïol a welwyd erioed, wedi cymryd 8 biliwn o flynyddoedd rhyfeddol i gyrraedd y Ddaear.

Mae FRBs yn hyrddiau dwys o donnau radio sy'n para am ffracsiwn o filieiliad yn unig, gan eu gwneud yn heriol i'w hastudio. Mae gwreiddiau'r fflachiadau cosmig hyn wedi bod yn ddirgelwch ers amser maith ers canfod yr FRB cyntaf yn 2007. Fodd bynnag, mae datblygiadau mewn technoleg a'r defnydd o delesgopau radio wedi galluogi gwyddonwyr i ganfod ac olrhain cannoedd o'r FRBs hyn ar draws rhannau helaeth o'r bydysawd.

Rhyddhaodd y byrstio dan sylw, FRB 20220610A, swm o ynni sy'n cyfateb i'r hyn a allyrrir gan ein haul dros gyfnod syfrdanol o 30 mlynedd, er gwaethaf ei gyfnod byr. Mae'r darganfyddiad hwn yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar bŵer a dwyster anhygoel y ffenomenau nefol hyn.

Gan ddefnyddio cyfuniad o arae telesgop radio Array Cilomedr Array Awstralia (ASKAP) a Thelesgop Mawr Iawn (VLT) Arsyllfa Ddeheuol Ewrop yn Chile, llwyddodd seryddwyr i nodi union leoliad yr FRB a phennu ei galaeth ffynhonnell. Canfuwyd bod y byrstio yn tarddu o grŵp o ddau neu dri o alaethau sy'n uno, lle mae sêr newydd yn cael eu ffurfio. Mae hyn yn cyd-fynd â damcaniaethau cyfredol sy'n awgrymu y gall FRBs ddeillio o'r ffrwydradau o wrthrychau hynod egnïol o'r enw magnetars, sy'n deillio o ffrwydradau seren.

Mae'r ymchwil arloesol hon nid yn unig yn datgelu natur FRBs ond hefyd yn cyflwyno dull newydd posibl ar gyfer ymchwilio i'r mater coll dirgel yn y bydysawd. Trwy fesur y mater rhwng galaethau na ellir eu cyfrif gan ddefnyddio technegau confensiynol, mae gwyddonwyr yn credu y gall pyliau radio cyflym roi mewnwelediad unigryw i gyfansoddiad a strwythur y cosmos.

Mae datblygiadau yn y dyfodol mewn telesgopau radio, sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd yn Ne Affrica ac Awstralia, yn dal yr addewid o ganfod miloedd yn rhagor o fyrstiadau radio cyflym. Trwy fapio'r pyliau hyn a dadansoddi eu priodweddau ymhellach, mae seryddwyr yn ceisio datrys cyfrinachau'r bydysawd ac ateb cwestiynau dwys am gosmoleg.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pyliau radio cyflym (FRBs)?

Mae pyliau radio cyflym yn hyrddiau dwys o donnau radio sy'n para ffracsiwn o filieiliad yn unig. Nid yw eu tarddiad yn hysbys o hyd, ac maent yn ymddangos fel fflachiadau cosmig cyflym ar draws y bydysawd.

Ble cafodd FRB 20220610A ei ganfod?

Canfuwyd yr FRB gan ddefnyddio telesgop radio Array Cilomedr Array Awstralia (ASKAP) a leolir yng Ngorllewin Awstralia.

Beth yw tarddiad posibl FRBs?

Mae damcaniaethau cyfredol yn awgrymu y gall pyliau radio cyflym ddeillio o wrthrychau hynod egnïol o'r enw magnetars, sy'n deillio o ffrwydradau seren.

Sut gall pyliau radio cyflym helpu i ganfod mater coll yn y bydysawd?

Mae gan hyrddiadau radio cyflym y gallu unigryw i “weld” y deunydd ïoneiddiedig rhwng galaethau, gan roi dull i wyddonwyr fesur y mater sy'n parhau i fod heb ei gyfrif gan ddefnyddio technegau arferol.

Beth yw arwyddocâd y darganfyddiad hwn?

Mae’r ymchwil arloesol hwn nid yn unig yn hybu ein dealltwriaeth o hyrddiau radio cyflym ond hefyd yn cynnig cipolwg ar y mater coll dirgel yn y bydysawd a strwythur y cosmos yn ei gyfanrwydd.