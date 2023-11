Asteroid Newydd yn Nesáu at y Ddaear Heddiw

By

Mae NASA wedi cyhoeddi bod asteroid yn gwneud ei ffordd tuag at y Ddaear ar hyn o bryd a disgwylir iddo basio heibio'r blaned heddiw. Mae'r asteroid, o'r enw Asteroid 2023 UZ3, wedi dal sylw seryddwyr wrth iddo ddod yn nes at orbit ein planed. Yn wahanol i asteroidau blaenorol, nid yw'r un hwn wedi'i ddosbarthu fel 'Gwrthrych a allai fod yn Beryglus', ond mae ei faint yn hynod debyg i'r asteroid Chelyabinsk a achosodd ddifrod sylweddol yn Rwsia yn ôl yn 2013.

Canfu seryddwyr yr asteroid agosáu gan ddefnyddio offer monitro uwch NASA, gan gynnwys telesgopau fel NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, ac Arolwg Catalina Sky. Mae'r offer hyn yn hanfodol ar gyfer olrhain ac arsylwi Gwrthrychau Ger y Ddaear (NEOs), sy'n cynnwys asteroidau a chomedau.

Mae maint Asteroid 2023 UZ3 yn rhyfeddol, yn mesur tua 59 troedfedd o led. I'w roi mewn persbectif, mae mor fawr â thŷ cyffredin. Fodd bynnag, er gwaethaf ei faint, nid yw'n peri unrhyw berygl uniongyrchol i'r Ddaear. Bydd yr asteroid yn mynd heibio ar bellter o tua 1 miliwn cilomedr, a all ymddangos yn gymharol agos ond sy'n dal i fod yn bellter diogel.

Mae gwyddonwyr hefyd wedi nodi bod Asteroid 2023 UZ3 yn perthyn i grŵp Apollo o Asteroidau Ger y Ddaear (NEAs). Mae gan asteroidau Apollo echelinau lled-fawr sy'n fwy nag orbit y Ddaear. Fe'u henwir ar ôl asteroid Apollo 1862, a ddarganfuwyd yn y 1930au.

Mae agwedd agos yr asteroid arbennig hwn at y Ddaear yn ddigwyddiad arwyddocaol, gan mai dyma'r tro cyntaf iddo gael ei arsylwi yn agosáu at ein planed. Er na ragwelir unrhyw ddulliau agos pellach yn y dyfodol agos, bydd seryddwyr yn parhau i fonitro ei lwybr a chasglu data i ehangu ein dealltwriaeth o'r cyrff nefol hyn.

Cwestiynau Cyffredin

1. A yw Asteroid 2023 UZ3 yn fygythiad i'r Ddaear?

Na, nid yw'r asteroid wedi'i ddosbarthu fel 'Gwrthrych a allai fod yn beryglus' ac nid yw'n peri unrhyw berygl uniongyrchol.

2. Pa mor fawr yw Asteroid 2023 UZ3?

Mae'r asteroid yn mesur tua 59 troedfedd o led, gan ei wneud tua'r un maint â thŷ cyffredin.

3. Beth yw grŵp Apollo o Asteroidau Near-Earth?

Mae asteroidau Apollo yn grŵp o NEAs sydd ag echelinau lled-fawr yn fwy nag orbit y Ddaear. Fe'u henwir ar ôl asteroid Apollo 1862, a ddarganfuwyd yn y 1930au.

4. A yw'r asteroid hwn a arsylwyd yn agosáu at y Ddaear am y tro cyntaf?

Ydy, yn ôl CNEOS NASA, dyma fydd y tro cyntaf i Asteroid 2023 UZ3 gael ei arsylwi yn agosáu at y Ddaear.