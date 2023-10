Pum Asteroid i basio'r Ddaear o Pellteroedd Agos: Cyflymder, Maint a Mwy

Datgelodd NASA yn ddiweddar y bydd pum asteroid yn dod yn nes at y Ddaear ac y byddant yn pasio'r blaned yn fuan. Mae cyflymder, maint, pellter, a manylion eraill yr asteroidau hyn yn eithaf diddorol.

Disgwylir i un o'r asteroidau, o'r enw Asteroid 2023 TK15, basio'r Ddaear heddiw, Hydref 20. Yr hyn sy'n ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy rhyfeddol yw y bydd yn dod yn agosach at ein planed na'r Lleuad ei hun yn ystod ei ddull gweithredu. Dim ond 2023 cilomedr fydd y pellter rhwng Asteroid 15 TK380,000 a'r Ddaear. Mae'r graig ofod hon yn teithio ar gyflymder syfrdanol o bron i 79,022 cilomedr yr awr ac mae ganddi led o tua 75 troedfedd.

Asteroid arall ar y rhestr yw Asteroid 2020 UR, sy'n gymharol lai gyda lled o ddim ond 29 troedfedd. Disgwylir iddo hefyd basio'r Ddaear ar Hydref 20, a bydd ei orbit yn mynd ag ef mor agos â 2.2 miliwn cilomedr i wyneb ein planed. Mae NASA wedi datgan bod yr asteroid hwn yn symud ar gyflymder o tua 46,490 cilomedr yr awr.

Er y gall y dulliau agos hyn swnio'n frawychus, mae'n bwysig nodi nad yw'r un o'r asteroidau hyn yn fygythiad i'r Ddaear. Yn syml, byddant yn mynd heibio ac yn parhau â'u taith trwy'r gofod. Mae astudio ac arsylwi gwrthrychau nefol o'r fath yn darparu gwybodaeth werthfawr am ein cysawd yr haul a'i ddeinameg.

Mae datgeliadau NASA am y pum asteroid hyn yn tynnu sylw at yr ymdrechion parhaus i olrhain a monitro gwrthrychau ger y Ddaear. Trwy ymchwil ac arsylwi parhaus, gall gwyddonwyr wella ein dealltwriaeth o'r cosmos ac o bosibl ddatblygu strategaethau i amddiffyn ein planed rhag unrhyw fygythiadau yn y dyfodol.

Ffynonellau: NASA