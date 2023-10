Mae Diemwntau Superdeep Hynafol yn Taflu Goleuni ar Ffurfiant Uwchgyfandir

Mae tîm rhyngwladol o arbenigwyr wedi dadansoddi diemwntau superdeep hynafol o fwyngloddiau ym Mrasil a Gorllewin Affrica, gan daflu goleuni newydd ar ffurfio, sefydlogi a symud uwchgyfandiroedd. Mae'r diemwntau hyn, a ffurfiwyd rhwng 650 a 450 miliwn o flynyddoedd yn ôl o dan yr uwchgyfandir Gondwana, yn darparu mewnwelediad gwerthfawr i esblygiad cyfandiroedd yn ystod cyfnodau cynnar bywyd cymhleth ar y Ddaear.

Gall diemwntau, a ffurfiodd filiynau i biliynau o flynyddoedd yn ôl, ddarparu gwybodaeth am fantell y Ddaear. Maent yn un o'r ychydig fwynau a all oroesi a chofnodi'r cylchoedd hynafol o greu a dinistrio uwchgyfandiroedd. Mae'r dadansoddiad o'r diemwntau superdeep hyn wedi datgelu prosesau daearegol anhysbys o'r blaen a'u rôl yn nhwf uwchgyfandiroedd fel Gondwana.

Roedd y tîm o arbenigwyr, dan arweiniad Dr Suzette Timmerman o Brifysgol Bern yn y Swistir, yn dyddio'r diemwntau a ffurfiodd yn ddwfn o dan Gondwana. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod y diemwntau a ffurfiwyd pan oedd yr uwchgyfandir yn gorchuddio Pegwn y De rhwng 650 a 450 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Daeth y creigiau cynnal i'r diemwntau yn fywiog wrth ffurfio diemwntau, gan gludo deunydd mantell wedi'i ddarostwng a'r diemwntau, gan gyfrannu i bob pwrpas at dwf yr uwchgyfandir oddi isod.

Tua 120 miliwn o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd Gondwana dorri'n ddarnau, gan arwain at ffurfio cefnforoedd heddiw fel Môr Iwerydd. Daethpwyd â'r diemwntau, sy'n cario cynhwysiant o'r graig gynhaliol, i wyneb y Ddaear yn ystod ffrwydradau folcanig treisgar tua 90 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Digwyddodd y ffrwydradau hyn ar ddarnau cyfandirol Brasil a Gorllewin Affrica, a oedd unwaith yn rhan o Gondwana.

Mae astudio'r diemwntau superdeep hyn wedi rhoi mewnwelediad i ffurfio a sefydlogi cyfandiroedd, gan gyfrannu yn y pen draw at esblygiad cynnar bywyd ar y Ddaear. Mae hanes cymhleth y diemwntau hyn yn dangos eu bod wedi teithio'n fertigol ac yn llorweddol o fewn y Ddaear, gan olrhain ffurfiant ac esblygiad yr uwchgyfandir. Mae'r ymchwil hwn yn amlygu rôl annatod diemwntau wrth ddeall twf a symudiad cyfandiroedd.

Mae arbrofion a dadansoddiadau o gynhwysiant diemwnt yn parhau ym Mhrifysgol Witwatersrand yn Ne Affrica, lle mae labordy isotopau a methodolegau newydd yn cael eu datblygu. Nod yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o sut mae cyfandiroedd yn esblygu ac yn symud, yn ogystal â'u harwyddocâd ar gyfer datblygiad a chynaliadwyedd bywyd ar y Ddaear.

