NASA yn Gwthio Ffiniau Argraffu 3D gyda RAMFIRE Rocket Nozzle

Mewn cyflawniad arloesol, mae peirianwyr NASA, mewn cydweithrediad ag Elementum 3D, wedi llwyddo i brofi ffroenell injan roced argraffedig 3D wedi'i gwneud o alwminiwm. Mae'r datblygiad hwn yn garreg filltir arwyddocaol yn ymdrechion parhaus NASA i drosoli technolegau gweithgynhyrchu ychwanegion ar gyfer archwilio'r gofod.

Yn draddodiadol, nid yw alwminiwm wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn rocedi oherwydd ei oddefgarwch gwres isel, a all arwain at gracio o dan dymheredd eithafol ffrwydradau injan roced. Fodd bynnag, o dan fenter Gweithgynhyrchu Ychwanegion Adweithiol NASA ar gyfer y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol (RAMFIRE), lluniwyd ateb i fynd i'r afael â'r her hon, gan ganiatáu i alwminiwm arddangos ei rinweddau cadarnhaol.

Mae'r arloesedd allweddol yn gorwedd yn nyluniad y nozzles roced eu hunain, gan gynnwys sianeli mewnol sy'n ailgyfeirio gwres yn effeithiol ac yn atal y metel rhag toddi. Trwy ddefnyddio argraffu 3D dyddodiad ynni dan gyfarwyddyd powdr laser (LP-DED), gellir cynhyrchu ffroenell RAMFIRE fel un darn, gan ddileu'r angen am filoedd o gydrannau ar wahân y byddai eu hangen gyda dulliau gweithgynhyrchu traddodiadol.

Mynegodd Paul Gradl, prif ymchwilydd menter RAMFIRE yng Nghanolfan Hedfan Ofod Marshall NASA, ei optimistiaeth ynghylch y canlyniad a'r ymdrechion cydweithredol i ddatblygu ac argraffu ffroenell y roced. Tynnodd sylw at gyfraniadau partneriaethau diwydiant, gan nodi, “Rydym wedi lleihau’r camau sy’n rhan o’r broses weithgynhyrchu, gan ganiatáu inni wneud cydrannau injan ar raddfa fawr fel un adeiladwaith mewn ychydig ddyddiau.”

Mae profi'r nozzles printiedig 3D yn llwyddiannus o dan efelychiadau gwres a phwysau eithafol yn agor posibiliadau newydd ar gyfer archwilio'r gofod. Mae natur ysgafn y deunydd alwminiwm yn galluogi anfon llwythi tâl mwy i'r gofod, gan chwyldroi galluoedd cludo rocedi NASA.

Gan edrych ymlaen, mae NASA yn bwriadu ehangu ei gymhwysiad o weithgynhyrchu ychwanegion i brosiectau eraill sy'n cynnwys alwminiwm, gan gynnwys cynhyrchu rhannau lloeren. Mae'r sefydliad hefyd yn anelu at feithrin mwy o gydweithio â chwmnïau gweithgynhyrchu ychwanegion ychwanegol, rhanddeiliaid, a chyrff ymchwil.

Mae'r ffroenell roced RAMFIRE nid yn unig yn cynrychioli newidiwr gêm ar gyfer NASA ond hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer archwiliad ehangach o orbit y Ddaear, y Lleuad, Mars, a thu hwnt.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw RAMFIRE?

Ystyr RAMFIRE yw Gweithgynhyrchu Ychwanegion Adweithiol ar gyfer y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol. Mae'n fenter gan NASA sydd â'r nod o ddefnyddio technolegau gweithgynhyrchu ychwanegion ar gyfer archwilio'r gofod.

2. Sut mae ffroenell roced RAMFIRE yn wahanol i nozzles roced traddodiadol?

Mae ffroenell roced RAMFIRE yn cynnwys sianeli mewnol sy'n ailgyfeirio gwres ac yn atal y deunydd alwminiwm rhag toddi o dan dymheredd eithafol. Mae nozzles roced traddodiadol wedi'u gwneud o alwminiwm yn dueddol o gracio oherwydd eu goddefgarwch gwres isel.

3. Sut mae ffroenell RAMFIRE yn cael ei weithgynhyrchu?

Cynhyrchir ffroenell RAMFIRE gan ddefnyddio argraffu 3D dyddodiad ynni wedi'i gyfeirio â powdr laser (LP-DED). Mae hyn yn caniatáu i'r ffroenell gael ei hadeiladu fel un darn, gan ddileu'r angen i gydosod miloedd o gydrannau ar wahân.

4. Beth yw manteision defnyddio'r ffroenell RAMFIRE argraffedig 3D?

Mae'r deunydd alwminiwm ysgafn a ddefnyddir yn y ffroenell RAMFIRE yn caniatáu i lwythi tâl mwy gael eu hanfon i'r gofod. Mae'r gostyngiad hwn mewn pwysau yn cynnig manteision sylweddol o ran effeithlonrwydd roced a galluoedd estynedig ar gyfer archwilio gofod.