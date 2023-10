Cysylltiadau Newydd a Ddarganfyddir Rhwng Goleuni a Mecaneg: Dadorchuddio'r Cydadwaith Sylfaenol

By

Er nad yw'r ffisegydd o'r Iseldiroedd, Christiaan Huygens, wedi gadael marc annileadwy ar feysydd opteg a mecaneg glasurol ar ddiwedd yr 17eg ganrif. Roedd ei ddamcaniaeth tonnau o olau yn chwyldroi opteg ffisegol, tra bod ei ddyfais o'r cloc pendil yn gweithredu fel y ceidwad amser mwyaf cywir am bron i dair canrif. Yn ddiweddar, mae ffisegwyr yn Sefydliad Technoleg Stevens wedi archwilio gwaith Huygens ar bendulums o 1673 ac wedi darganfod cysylltiadau rhyfeddol rhwng priodweddau golau a systemau mecanyddol.

Gan ddefnyddio theorem fecanyddol Huygens fel sylfaen, ymchwiliodd yr ymchwilwyr i ddwy nodwedd bwysig o olau: polareiddio a maglu clasurol. Mae'r priodweddau hyn yn rhoi mewnwelediad i natur ddeuol golau, y gellir ei ddeall fel tonnau a gronynnau. Er bod y maes cwantwm yn aml yn tynnu sylw at y sylw mewn trafodaethau ar ymgysylltu, mae canfyddiadau'r tîm yn amlygu cysylltiad rhwng cysyniadau tonnau gronynnau mewn tonnau golau clasurol a systemau mecanyddol.

Mae cysylltiad clasurol yn cyfeirio at y cydberthynas rhwng priodweddau gwrthrych heb ystyried eu cyflwr ansicr cyn eu mesur. Mae polareiddio, ar y llaw arall, yn dynodi eiddo cyfeiriadol osgiliad ton ysgafn. Trwy drin golau fel system fecanyddol, llwyddodd y tîm i'w ddelweddu a defnyddio hafaliadau corfforol sefydledig i ddisgrifio ei ymddygiad. Wrth wneud hyn, fe wnaethant ddarganfod bod graddfa'r polareiddio yn cyfateb yn uniongyrchol i ddal fector-gofod. Wrth i un paramedr gynyddu, mae'r llall yn lleihau, gan alluogi i'r casgliad o lefelau maglu o lefelau polareiddio ac i'r gwrthwyneb.

Mae'r ymchwil arloesol hon nid yn unig yn symleiddio ein dealltwriaeth o'r byd ffisegol ond hefyd yn datgelu'r cysylltiadau cynhenid ​​​​rhwng deddfau nad ydynt yn ymddangos yn gysylltiedig. Trwy egluro'r cydadwaith rhwng golau a mecaneg trwy lens gwaith Huygens, mae'r astudiaeth yn cyfrannu at ddatblygiadau mewn opteg a mecaneg glasurol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Pwy yw Christiaan Huygens?

A: Roedd Christiaan Huygens yn ffisegydd enwog o'r Iseldiroedd a wnaeth gyfraniadau sylweddol i feysydd opteg a mecaneg glasurol ar ddiwedd yr 17eg ganrif.

C: Beth oedd cyfraniadau nodedig Huygens?

A: Cynigiodd Huygens ddamcaniaeth tonnau o olau a oedd yn sail i opteg ffisegol a dyfeisiodd y cloc pendil, a fu'n cadw amser mwyaf cywir am bron i 300 mlynedd.

C: Pa gysylltiadau a ddarganfuwyd rhwng golau a mecaneg?

A: Canfu ffisegwyr yn Sefydliad Technoleg Stevens fod graddau'r polareiddio mewn ton ysgafn yn cyd-fynd â maglu fector-gofod. Wrth i bolareiddio gynyddu, mae'r cysylltiad yn lleihau, ac i'r gwrthwyneb.

C: Beth yw ymglymiad clasurol?

A: Mae clymiad clasurol yn disgrifio cydberthnasau rhwng priodweddau gwrthrych heb ystyried eu cyflwr ansicr cyn eu mesur.

C: Beth yw polareiddio yng nghyd-destun golau?

A: Pegynu yw eiddo cyfeiriadol osgiliad ton ysgafn, sy'n dangos ei symudiad naill ai i fyny ac i lawr neu i'r chwith a'r dde.