5 Asteroidau yn Nesáu at y Ddaear: Manylion Maint, Cyflymder a Pellter wedi'u Datgelu

Mae NASA wedi nodi pum asteroid sy'n hyrddio tuag at y Ddaear ar hyn o bryd a byddant yn dod yn agos yn y dyddiau nesaf. Mae'r asteroidau hyn yn amrywio o ran maint a chyflymder, gydag un ohonynt bron mor fawr ag adeilad. Dyma'r manylion allweddol am bob un o'r creigiau gofod hyn.

Asteroid 2023 SN1: Mae'r asteroid hwn, sydd â lled o 15 troedfedd, ar ei ffordd tuag at y Ddaear ar hyn o bryd a bydd yn mynd heibio'n agos iawn ar Fedi 20. Mae'n teithio ar gyflymder o 58,306 cilomedr yr awr. Dim ond 332,000 cilomedr fydd dull agosaf yr asteroid hwn, sydd hyd yn oed yn agosach na'r pellter i'r Lleuad.

Asteroid 2023 RP9: Gyda lled o tua 90 troedfedd, mae Asteroid 2023 RP9 hefyd yn anelu am y Ddaear a bydd ganddo ei ddull agosaf ar Fedi 20. Mae'n symud ar gyflymder rhyfeddol o 47,678 cilomedr yr awr a bydd yn colli'r Ddaear o ddim ond 881,000 cilomedr.

Nid yw'r tri asteroid sy'n weddill wedi'u disgrifio'n unigol yn yr erthygl ffynhonnell, ond maent yn debygol o fod â nodweddion tebyg o ran maint, cyflymder, ac agosrwydd at y Ddaear.

Mae'r dulliau agos hyn gan asteroidau yn ein hatgoffa o'r gwyliadwriaeth gyson sydd ei angen wrth fonitro gwrthrychau gofod sydd â siawns o ddod yn agos at ein planed. Mae NASA ac asiantaethau gofod eraill ledled y byd yn olrhain asteroidau a chyrff nefol eraill yn barhaus i sicrhau canfod cynnar a strategaethau lliniaru posibl os oes angen.

Mae'n bwysig nodi, er bod yr asteroidau hyn yn agosáu at y Ddaear, nid oes unrhyw achos i bryderu ar hyn o bryd gan nad yw eu taflwybrau a gyfrifwyd yn dangos unrhyw fygythiad sylweddol o wrthdrawiad. Mae'r cyfarfyddiadau hyn yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i wyddonwyr astudio'r creigiau gofod hyn yn agos a gwella ein dealltwriaeth o'u cyfansoddiad a'u hymddygiad.

