Mae Planedau Bore Disglair yn Goleuo Rhanbarth Orion

Yn awyr gynnar y bore, mae dwy blaned lachar, Venus ac Iau, yn ymylu ar ranbarth disglair Orion o'r Llwybr Llaethog. Mae Venus, a elwir hefyd yn Seren y Bore, i'w weld tua 30° uwchben y gorwel dwyreiniol yn y dwyrain i'r de-ddwyrain, ychydig o dan y seren Regulus yng nghytser Leo. Gan symud i'r dwyrain yn erbyn y maes seren, mae Venus yn ffurfio siâp marc cwestiwn am yn ôl gyda Regulus, gan ffurfio amlinelliad o'r “Sickle of Leo.” Mae'r lleuad cilgant, sy'n ymddangos fel llithrydd tenau, wedi'i lleoli tua 10° uwchben y gorwel dwyreiniol, i'r dde isaf o seren y gynffon.

Yr ochr arall i'r awyr, mae Iau yn codi yn y gorllewin-de-orllewin cyn codiad haul. Gellir ei weld tua hanner ffordd i fyny yn yr awyr, i'r chwith o'r seren ddisgleiriaf yn Aries, Hamal. Mae clwstwr sêr Pleiades, rhan o Taurus, wedi'i leoli tua 18 ° uwchben Iau ac wedi'i leoli ar ymyl gorllewinol rhanbarth Orion. Mae Orion, cytser blaenllaw'r rhanbarth, i'w weld tua hanner ffordd i fyny yn y gorllewin-de-orllewin, gyda'r sêr llachar Betelgeuse a Rigel.

Mae'r cytser Orion yn cynnwys chwech o'r deg seren ddisgleiriaf y gellir eu gweld o'r lledredau canol-gogleddol. Mae Sirius, y seren ddisgleiriaf yn awyr y nos, i'w chael dros 30° i fyny yn yr awyr ddeheuol, ychydig i'r dwyrain o gyfeiriad cardinal y de. Mae Procyon, sy'n rhan o Canis Minor, yn ymddangos dros hanner ffordd i fyny yn yr awyr i'r chwith uchaf o Sirius, gan ffurfio triongl hafalochrog o'r enw Triongl y Gaeaf gyda Betelgeuse a Procyon.

I'r rhai sydd â diddordeb mewn arsylwi'r rhyfeddodau nefol hyn trwy delesgop, gellir dod o hyd i Sadwrn yn yr awyr de-ddwyreiniol ar ôl machlud haul, tra nad yw Mars yn weladwy ac yn machlud tua thri deg munud ar ôl yr haul. Mae Sadwrn, er nad yw mor llachar â Venus neu Iau, i'w weld yn hawdd gyda'i gylchoedd trwy delesgop. Mae Iau yn codi tua awr ar ôl machlud haul a gellir ei weld dros 10° uwchben y gorwel dwyreiniol wrth i ganol nos agosáu.

Mae rhanbarth Orion, gyda'i sêr llachar, clystyrau o sêr, a'r enwog Orion Nebula, sy'n ymddangos fel darn niwlog gwyrddlas islaw gwregys Hunter, yn olygfa hynod ddiddorol i'w harchwilio gan ddefnyddio ysbienddrych. Yn gynnar gyda'r nos, mae'r Pleiades i'w gweld yn yr awyr, tra yn gynnar yn y gaeaf, gellir gweld rhanbarth Orion yn yr awyr ddwyreiniol ar ôl machlud haul. Wrth i'r tymhorau newid, mae Orion yn symud ar draws yr awyr, gan ddychwelyd yn y pen draw i'r awyr ddwyreiniol yn ystod boreau haf cynnar.

Ffynonellau:

– Rhaglen gyfrifiadurol MICA Arsyllfa Llynges yr UD