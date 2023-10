Modrwyau Coed Hynafol yn Datgelu Storm Solar Enfawr 14,300 o Flynyddoedd yn ôl

By

Mae darganfyddiad arloesol gan dîm rhyngwladol o wyddonwyr wedi datgelu cynnydd aruthrol mewn lefelau radiocarbon tua 14,300 o flynyddoedd yn ôl, gan daflu goleuni ar y storm solar fwyaf a nodwyd erioed. Roedd yr ymchwil, y manylir arno yn y cyhoeddiad “Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences”, yn ymwneud â mesur lefelau radiocarbon mewn cylchoedd coed hynafol a ddarganfuwyd yn Alpau Ffrainc.

Drwy archwilio cylchoedd coed unigol, roedd ymchwilwyr yn gallu nodi pigyn radiocarbon rhyfeddol yn dyddio'n ôl 14,300 o flynyddoedd. Cymharwyd y pigyn, a achoswyd gan storm solar aruthrol a ollyngodd swm sylweddol o ronynnau egniol i atmosffer y Ddaear, â mesuriadau berylliwm a gafwyd o greiddiau iâ yr Ynys Las.

Nododd yr astudiaeth mai'r storm solar newydd hon oedd y mwyaf o'i bath, gan ragori ar ddigwyddiadau a nodwyd yn flaenorol ddwywaith eu maint. Mae'r stormydd solar hyn, a elwir yn Miyake Events, wedi digwydd naw gwaith dros y 15,000 o flynyddoedd diwethaf ond nid ydynt erioed wedi cael eu harsylwi'n uniongyrchol.

Mae canfyddiadau’r ymchwil hwn wedi codi pryderon am effaith drychinebus bosibl stormydd solar tebyg ar ein cymdeithas dechnolegol fodern. Tynnodd Edouard Bard, prif awdur yr astudiaeth, sylw at y cysylltiad rhwng digwyddiadau solar eithafol a chynhyrchu radiocarbon, gan bwysleisio'r canlyniadau dinistriol y gallai'r stormydd hyn eu cael ar seilwaith modern fel telathrebu, systemau lloeren, a gridiau trydan.

Tanlinellodd Tim Heaton, athro Ystadegau Cymhwysol ym Mhrifysgol Leeds, y potensial ar gyfer difrod parhaol i drawsnewidwyr mewn gridiau trydan, lloerennau llywio a chyfathrebu, a mwy o beryglon ymbelydredd i ofodwyr yn ystod stormydd mawr.

Mae deall a rhagweld digwyddiadau solar eithafol yn hanfodol ar gyfer diogelu seilwaith cyfathrebu ac ynni'r Ddaear. Er gwaethaf datblygiadau mewn arsylwi solar, mae llawer i'w ddysgu o hyd am ymddygiad yr haul, achosion y stormydd hyn, a'u rhagweladwyedd.

Mae darganfod coed sydd wedi'u cadw'n dda a hwylusir gan ddendrocronoleg nid yn unig yn rhoi cipolwg ar newidiadau amgylcheddol yn y gorffennol ond hefyd yn cynnig llinell amser ddigyffwrdd o weithgarwch solar. Mae’n tanlinellu’r brys i ddeall y risgiau a achosir gan stormydd solar eithafol i gymdeithas fodern ac yn amlygu’r angen am ymchwil pellach yn y maes hwn.

Ffynonellau:

– Phys.org

– “Trafodion Athronyddol y Gymdeithas Frenhinol A: Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg Mathemategol”