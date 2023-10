NASA yn Datgelu Agwedd Agos o Asteroid 2023 UR1 Heddiw

By

Mae gwyddonwyr NASA wedi bod yn olrhain ac yn astudio asteroidau yn ddiwyd, ac mae eu hymdrechion wedi arwain at ddatblygiad diddorol. Heddiw, ar Hydref 21, 2023, disgwylir i asteroid o'r enw 2023 UR1 wneud ei ymagwedd agosaf at y Ddaear. Bydd yr asteroid, sy'n mesur 120 troedfedd mewn diamedr, yn dod o fewn pellter o tua 834,000 cilomedr i'r Ddaear. Er y gall hyn ymddangos yn bell mewn termau dynol, ym myd gofod, fe'i hystyrir yn ddull cymharol agos.

Arsylwodd seryddwyr Asteroid 2023 UR1 gyntaf ar Hydref 17, 2023, ychydig ddyddiau cyn ei ddull agosaf. Gwnaethpwyd yr arsylwad olaf ar Hydref 19. Mae'n perthyn i grŵp Apollo o asteroidau, sy'n adnabyddus am ei orbitau croesi'r Ddaear. Mae'n werth nodi bod yr asteroid hwn mor fawr ag awyren.

Mae Canolfan Astudiaethau Gwrthrychau Ger y Ddaear (CNEOS) NASA wedi bod yn monitro trywydd yr asteroid ac yn darparu manylion hanfodol am ei ddull gweithredu. Bydd yr asteroid yn chwyddo heibio'r Ddaear ar gyflymder rhyfeddol o 29,557 cilomedr yr awr.

Mae ymdrechion olrhain asteroidau parhaus NASA yn hanfodol ar gyfer deall y creigiau cosmig hyn a lliniaru risgiau posibl. Mae'r asiantaeth ofod yn defnyddio ystod o delesgopau ac arsyllfeydd datblygedig, megis NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, ac Arolwg Catalina Sky.

Yn ogystal â monitro asteroidau, mae NASA hefyd yn paratoi ar gyfer hedfan asteroidau cyntaf eu llong ofod Lucy ar Dachwedd 1af. Targed cyntaf y llong ofod yw asteroid Dinkinesh, sy'n mesur llai na hanner milltir o led ac sydd wedi'i leoli yn y gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau. Mae llong ofod Lucy ar daith 12 mlynedd ac yn bwriadu ymweld â 10 asteroid, gan gynnwys asteroidau Trojan yn orbit Iau. Yn lle orbitio'r asteroidau, bydd Lucy yn gweithredu flybys i gasglu data gwerthfawr.

Mae ymroddiad NASA i olrhain, astudio, ac archwilio asteroidau yn parhau i ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr i'r gwrthrychau nefol hyn ac yn helpu i sicrhau diogelwch ein planed.

