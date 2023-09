Mae Cerbyd Isorbital Shepard Newydd Blue Origin yn Aros Am Dros Flwyddyn

Mae cerbyd isorbital Shepard Newydd Blue Origin bellach wedi bod yn y ddaear ers dros flwyddyn ers ei lansio ddiwethaf ym mis Medi 2022. Yn ystod y lansiad hwnnw, cafodd atgyfnerthiad cam cyntaf y cerbyd y gellir ei ailddefnyddio broblem a chwalodd, tra bod y capsiwl yn defnyddio ei system dianc brys a glanio'n ddiogel. gyda'i holl lwythi cyflog ymchwil yn gyfan. Datgelodd ymchwiliad a gynhaliwyd gan Blue Origin fod y ffroenell ar injan BE-3PM y cam cyntaf wedi dioddef methiant thermo-strwythurol, gan arwain at aliniad byrdwn a therfyniad cynamserol y genhadaeth.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd Blue Origin fesurau unioni yr oedd yn eu gweithredu, a oedd yn cynnwys newidiadau dylunio i'r siambr hylosgi a pharamedrau gweithredu i fynd i'r afael â phroblemau tymheredd swmp ffroenell a rhediad poeth. Mynegodd y cwmni ei ddisgwyliadau o ddychwelyd i hedfan yn fuan ac ail-lansio'r un set o 36 o lwythi cyflog ymchwil. Fodd bynnag, mae wedi bod yn 5.5 mis ers y diweddariad, ac nid yw New Shepard wedi dechrau eto.

Er nad yw Blue Origin wedi darparu diweddariadau sylweddol ar statws New Shepard na llinell amser ar gyfer dychwelyd i hedfan, mae ei brif gystadleuydd, Virgin Galactic, wedi lansio pedair taith i deithwyr yn llwyddiannus gan ddefnyddio ei awyren ofod VSS Unity yn ystod y cyfnod hwn. Bellach mae gan Virgin Galactic wyth o deithiau gofod criw, dwy yn fwy na Blue Origin. Er mai nod y ddau gwmni yw cynnig profiad byr o ddiffyg pwysau i gwsmeriaid a chipolwg ar y Ddaear o'r gofod, mae VSS Unity yn parhau i fod mewn orbit am gyfnod sylweddol hirach o 60 i 90 munud, o'i gymharu â 10 i 12 munud New Shepard.

Mae Blue Origin yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatrys y problemau technegol gyda New Shepard a dychwelyd i hedfan cyn gynted â phosibl. Mae'n bosibl y bydd hyd hediadau Virgin Galactic yn hwy yn rhoi mantais gystadleuol iddynt yn y farchnad twristiaeth gofod isorbitol i'r rhai sy'n ceisio profiad mwy estynedig y tu hwnt i ffiniau atmosffer y Ddaear.

Diffiniadau:

- Cerbyd suborbital: Llong ofod wedi'i chynllunio i gyrraedd gofod ond heb gyrraedd orbit sefydlog o amgylch y Ddaear.

- Atgyfnerthu cam cyntaf y gellir eu hailddefnyddio: Cam cychwynnol roced sy'n darparu'r rhan fwyaf o'r gyriant yn ystod y lansiad a gellir ei adennill a'i ailddefnyddio ar gyfer cenadaethau dilynol.

- Anomaledd: Gwyriad oddi wrth yr ymddygiad disgwyliedig neu arferol.

- Injan BE-3PM: Yr injan a ddefnyddir ar gam cyntaf cerbyd New Shepard Blue Origin.

Ffynonellau: Blue Origin, Virgin Galactic