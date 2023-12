Paratowch ar gyfer Strafagansa Allfydol: Tair Storm Solar ar Ben Ein Ffordd

selogion gofod, paratowch eich hunain ar gyfer danteithion seryddol! Yn ôl arbenigwyr yng Nghanolfan Rhagweld Tywydd y Gofod (SWPC) NOAA, mae'r Ddaear yn paratoi ar gyfer nid yn unig un, ond TAIR storm solar pwerus. Mae'r stormydd hyn, a elwir hefyd yn Alldafiadau Coronaidd Màs (CMEs), yn saethu egni allan o'r haul pan fydd smotiau'r haul yn ffrwydro. Er bod disgwyl i'r CME cyntaf golli ein hatmosffer, mae'r ail a'r trydydd CME yn hyrddio tuag at y Ddaear a rhagwelir y byddant yn uno'n un storm geomagnetig enfawr.

Rhagwelir y bydd yr ynni storm solar yn cyrraedd ar Ragfyr 1, a disgwylir i'r goleuadau gogleddol wella'r awyr o gwmpas ac ar ôl hanner nos. Bydd dwyster yr ynni solar sy'n taro atmosffer y Ddaear yn pennu pa mor bell i'r de y bydd yr auroras hudolus yn weladwy. Mae'r cryfder yn cael ei ddynodi gan y Mynegai Kp, mesur o'r byrstio ynni solar. Mae’r rhagolwg presennol yn awgrymu Mynegai Kp brig o saith rhwng 1 am a 4 am ddydd Gwener, ynghyd â siawns o 55 y cant o storm geomagnetig “cryf-eithafol”.

Gyda Mynegai Kp mor bwerus, gallai golygfa goleuadau gogleddol fod yn weladwy yn hanner gogleddol Lower Michigan, gan ymestyn o Bay City i Muskegon a hyd yn oed gwneud ymddangosiad prin yn hanner deheuol y wladwriaeth. Fodd bynnag, mae'n bwysig dod o hyd i leoliad tywyll i ffwrdd o lygredd golau ar gyfer gwylio gorau posibl. Yn drawiadol, efallai y bydd y goleuadau hyd yn oed yn weladwy yn Indiana ac Ohio.

Mae'n bwysig nodi bod y rhagolwg hwn yn seiliedig ar ddata cyfyngedig, gan ddibynnu'n llwyr ar amser, cyfeiriad, a chyflymder amcangyfrifedig y CMEs wrth iddynt adael wyneb yr haul. Dim ond pan fydd yr ynni tua awr i ffwrdd o atmosffer y Ddaear, yn hwyr nos Iau, y bydd diweddariad mwy cywir ar gael. Yn ogystal, mae gorchudd cwmwl yn chwarae rhan arwyddocaol mewn syllu ar y sêr. Y newyddion da yw y rhagwelir awyr glir ym Michigan nes bod y storm sy'n agosáu o bosibl yn anfon cymylau i'n cyfeiriad rhwng 3 am a 6 am ddydd Gwener.

Felly, marciwch eich calendrau, cadwch lygad ar y tywydd, a byddwch yn barod i weld dawns nefol rhwng ynni'r haul ac atmosffer y Ddaear. Mae'n sioe na fyddwch chi eisiau ei cholli!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw Alldafiadau Torfol Coronaidd (CMEs)?

Mae Alldafiadau Màs Coronaidd (CMEs) yn ffrwydradau egni dwys o gorona'r haul. Maent yn digwydd pan fo newid sydyn ym maes magnetig yr haul, gan achosi rhyddhau cymylau o plasma magnetedig a meysydd magnetig i'r gofod.

Beth yw'r Mynegai Kp?

Mae'r Mynegai Kp yn fesuriad a ddefnyddir i nodi lefel y gweithgaredd geomagnetig byd-eang a achosir gan stormydd solar a CMEs. Mae'n amrywio o 0 i 9, gyda gwerthoedd uwch yn dynodi aflonyddwch cryfach ym maes magnetig y Ddaear.

Ble alla i weld y goleuadau gogleddol yn ystod storm yr haul?

Bydd y goleuadau gogleddol, neu'r auroras, i'w gweld yn bennaf mewn rhanbarthau sy'n agosach at y pegynau magnetig, megis rhanbarthau gogleddol Michigan, ac o bosibl hyd yn oed rhannau o Indiana ac Ohio, yn dibynnu ar gryfder y storm solar. Mae'n hanfodol dod o hyd i leoliad tywyll i ffwrdd o lygredd golau ar gyfer y profiad gwylio gorau.

