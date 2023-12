Golygfeydd Mesmeraidd o'r Ddaear o'r Gofod

Mae gofodwyr ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) a NASA yn aml yn mynd i'r cyfryngau cymdeithasol i rannu delweddau anhygoel o'r Ddaear wedi'i chipio o'r gofod. Mae'r lluniau hyn yn rhoi persbectif cwbl newydd o'n planed gartref ac yn gadael pobl wedi'u trawsnewid.

Cafodd un ddelwedd arbennig o arbennig ei chipio gan y llong ofod SpaceX Dragon Endurance ar ei ffordd i'r Orsaf Ofod Ryngwladol. Wedi'i fframio gan ffenestr capsiwl y llong ofod, mae'r llun yn dangos y Ddaear ar y dde ac ehangder y gofod ar y chwith. Mae dyfroedd glas Culfor Gibraltar yn ganolog, gyda chyfandiroedd Ewrop ac Affrica i'w gweld mewn lliw haul, brown a gwyrdd. Mae cymylau bach gwyn yn britho'r awyr, gan greu golygfa hudolus o'n planed.

Mae gofodwyr yr ISS hefyd yn darparu golygfeydd unigryw o'r Ddaear. Rhannodd Andreas Mogensen gyfres o luniau yn dangos ein planed wedi ei gorchuddio â chymylau. Mae’r golau gwasgaredig a’r atmosffer ethereal yn creu golygfa gyfriniol o arwyneb y Ddaear.

Mae Auroras, sioe ysgafn Mother Nature ei hun, eisoes yn olygfa syfrdanol. Fodd bynnag, pan gânt eu dal o'r gofod, maent yn dod yn fwy syfrdanol fyth. Cipiwyd aurora yn dawnsio yn atmosffer y Ddaear gan yr ISS, gan esgyn 260 milltir uwchben Utah yn ystod orbital nos. Mae arlliwiau bywiog yr aurora yn erbyn yr awyr dywyll yn creu delwedd syfrdanol.

Rhannodd NASA hefyd luniau o Gorn Affrica a ddaliwyd o'r ISS. Mae’r twyni tywod lliw haul, brown, a chochlyd a gerfiwyd gan wyntoedd ger yr arfordir, ynghyd â’r rhwydwaith cymhleth o nentydd sy’n torri ceunentydd i’r tir, yn cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddaearyddiaeth y rhanbarth.

Yn olaf, rhannodd Andreas Mogensen ffotograffau o'r Himalaya, un o'r rhanbarthau mwyaf mawreddog ac ysbrydoledig ar y Ddaear. O'r Orsaf Ofod Ryngwladol, daliodd yr olygfa glir a digwmwl o'r mynyddoedd, gyda chipolwg posibl o Fynydd Everest, wedi'i nodi gan ychydig o gymylau.

Mae'r delweddau hyn o'r gofod yn ein hatgoffa o harddwch ac amrywiaeth ein planed. Maent yn ennyn ymdeimlad o ryfeddod a gwerthfawrogiad o'r golygfeydd anhygoel sydd i'w gweld oddi uchod.