Perseverance Rover Yn Datgelu Llinell Amser Ffurfiant Jezero Crater Mars

Mae ymchwilwyr sy'n defnyddio data o rover Perseverance NASA wedi datgelu canfyddiadau newydd am ffurfio Jezero Crater Mars. Mae archwilio llawr y crater a'r delta gan y crwydro wedi caniatáu i wyddonwyr ddatblygu llinell amser fanwl o hanes y crater.

Yn ôl yr astudiaeth, roedd tri chyfnod mawr ar ôl i ddŵr ddechrau gorlifo trwy ymyl y crater. I ddechrau, daeth y dŵr â thywod mân a mwd, yn debyg i amgylcheddau ar y Ddaear sy'n adnabyddus am gadw bywyd ffosiledig. Gwelwyd hyn gan Perseverance mewn lleoliad o'r enw “Hogwallow Flats.”

Wrth i amser fynd yn ei flaen, ehangodd llyn y crater i ddiamedr o tua 22 milltir a dyfnder o hyd at 100 troedfedd. Creodd y twf hwn sawl haen waddodol, sy'n atgoffa rhywun o'r rhai a ddarganfuwyd yn "Pinestand."

Yn y cyfnod olaf, roedd afonydd ynni uchel yn cludo clogfeini crwn a oedd wedi'u siapio gan lif dŵr. Darganfuwyd y clogfeini hyn ar safle o’r enw “Castell Henllys.”

Er mai prif amcan cenhadaeth Dyfalbarhad yw astrobioleg a chwilio am arwyddion o fywyd microbaidd hynafol, mae'r crwydro hefyd yn gyfrifol am nodweddu daeareg Mars a hinsawdd y gorffennol. Yn ogystal, ei nod yw gosod y sylfaen ar gyfer archwiliad dynol o'r Blaned Goch yn y dyfodol.

Mae un agwedd hollbwysig ar y genhadaeth hon yn ymwneud â chasglu a storio creigiau a regolith Mars, neu graig a llwch wedi torri. Er mwyn dadansoddi'r samplau hyn ymhellach, mae cynlluniau ar gyfer cydweithredu dilynol rhwng NASA ac Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA). Bydd llongau gofod yn y dyfodol yn cael eu hanfon i'r blaned Mawrth i gasglu'r samplau wedi'u selio o'r wyneb a dod â nhw yn ôl i'r Ddaear.

Mae cenhadaeth Dyfalbarhad Mawrth 2020 yn rhan o ddull archwilio ehangach NASA o'r Lleuad i'r blaned Mawrth. Mae'r strategaeth hon yn cynnwys y teithiau Artemis, sy'n anelu at sefydlu presenoldeb dynol parhaus ar y Lleuad cyn mentro ymhellach i'r blaned Mawrth.