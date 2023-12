Datgelu Mars mewn Fideo Newydd Syfrdanol

Mae fideo arloesol a ryddhawyd gan NASA wedi rhoi cipolwg syfrdanol ar y blaned Mawrth o safbwynt gofodwr cylchdroi. Mae'r Weinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol wedi rhannu lluniau a ddaliwyd gan orbiter yr Odyssey, gan arddangos wyneb coch eiconig y blaned a haenau syfrdanol o awyrgylch. Mae'r ffilm a ddadorchuddiwyd yn ddiweddar yn cynnig persbectif unigryw ac ysbrydoledig ar y blaned Mawrth, gan swyno gwylwyr ledled y byd.

Mewn symudiad digynsail, rhannodd NASA y fideo rhyfeddol ar X (Twitter yn flaenorol) trwy eu cyfrif swyddogol, gan adael defnyddwyr wedi'u syfrdanu gan y delweddau nas gwelwyd o'r blaen. Y nodwedd fwyaf trawiadol a ddaliodd sylw arsylwyr ar-lein oedd yr arlliwiau amrywiol a oedd i'w gweld ar orwel y blaned. Mae arlliwiau hudolus gwyrdd a glas, sy'n pelydru awyrgylch cyfriniol ac ychydig yn iasol, yn ganlyniad i garbon deuocsid a chymylau llwch.

Mae'r Odyssey, llong ofod sydd wedi bod yn cylchdroi'r blaned Mawrth am fwy na dau ddegawd, wedi dal y ffilm syfrdanol hon. Mae ganddo offeryn THEMIS, camera thermol a oedd yn caniatáu ar gyfer dal y delweddau rhyfeddol hyn. Mae cyfnod hir yr Odyssey yn orbit y blaned Mawrth wedi rhoi data a mewnwelediad amhrisiadwy i wyddonwyr ac ymchwilwyr ar ddaeareg y blaned, hinsawdd, a'r potensial i gynnal bywyd.

Mae'r fideo a ryddhawyd gan NASA yn destament i ymchwil ddi-baid dynoliaeth o wybodaeth am y cosmos. Mae’n ehangu ein dealltwriaeth o’r blaned Mawrth, gan ddatgelu ei chyfrinachau cudd a’i harddwch hudolus. Wrth i ddatblygiadau technolegol barhau i wthio ffiniau archwilio, gallwn ddisgwyl datgeliadau hyd yn oed yn fwy rhyfeddol am y dirgelion sydd y tu hwnt i'n planed gartref. Newydd ddechrau y mae’r daith i ddatgloi cyfrinachau’r blaned Mawrth, a gyda phob darganfyddiad newydd, rydym yn dod yn nes at ddatrys natur enigmatig ein planed gyfagos.