Mae llong ofod Psyche NASA yn dal delweddau syfrdanol o asteroid Psyche

Mae llong ofod Psyche NASA, a lansiwyd ar Hydref 13, yn parhau i wneud camau breision yn y gofod. Yn fwyaf diweddar, llwyddodd y llong ofod i actifadu ei gefeilliaid yn llwyddiannus a chipio ei delweddau cyntaf o'r asteroid Psyche.

Daliodd yr offeryn delweddwr, sy'n cynnwys pâr o gamerâu union yr un fath, gyfanswm o 68 delwedd o faes seren yng nghytser Pisces. Mae'r delweddau cychwynnol hyn yn garreg filltir arwyddocaol i'r tîm cenhadaeth, gan eu bod yn caniatáu ar gyfer gwirio gorchymyn cywir, dadansoddi telemetreg, a graddnodi'r delweddau.

“Dim ond y dechrau yw hyn,” meddai Jim Bell, arweinydd offeryn delweddwr Psyche o Brifysgol Talaith Arizona. “Rydyn ni'n dechrau edrych ar y camerâu gyda delweddau seren fel y rhain, yna yn 2026 byddwn ni'n cymryd delweddau prawf o'r blaned Mawrth yn ystod taith hedfan y llong ofod. Ac yn olaf, yn 2029, byddwn yn cael ein delweddau mwyaf cyffrous eto - o'n targed Psyche asteroid. Edrychwn ymlaen at rannu’r holl ddelweddau hyn gyda’r cyhoedd.”

Bydd y tîm delweddwr yn defnyddio'r data a gasglwyd o'r delweddau i bennu cyfansoddiad yr asteroid Psyche sy'n gyfoethog mewn metel. Trwy ddadansoddi'r ffotograffau mewn tonfeddi golau amrywiol, yn weladwy ac yn anweledig i'r llygad dynol, mae'r tîm yn gobeithio cael cipolwg ar hanes a daeareg yr asteroid.

Yn ogystal â dal delweddau syfrdanol, mae llong ofod Psyche hefyd wedi cyflawni cerrig milltir arwyddocaol eraill ers ei lansio. Mae wedi profi offerynnau gwyddonol amrywiol yn llwyddiannus fel magnetomedr a sbectromedr pelydr-gama. Ar ben hynny, mae'r llong ofod wedi gosod record gyda'i thrylwyr trydan, a fydd yn ei galluogi i deithio'n ddwfn i'r gofod.

Ar hyn o bryd mae llong ofod Psyche filiynau o filltiroedd i ffwrdd o'r Ddaear a disgwylir iddo gyrraedd ei gyrchfan, yr asteroid Psyche, yn y prif wregys asteroid rhwng Mars a Jupiter, yn 2029. Bydd y tîm cenhadaeth yn parhau i fonitro tywydd y gofod a chasglu data gwerthfawr yn ystod y daith hir.

Gyda phob llwyddiant, mae cenhadaeth Psyche NASA yn dod â ni'n agosach at ddatgloi dirgelion ein cysawd yr haul ac ehangu ein gwybodaeth am y bydysawd.