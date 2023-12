India a'r UD yn Cydweithio ar Brosiectau Gofod Uchelgeisiol

Disgwylir i asiantaeth ofod India, Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO), gydweithio ag asiantaeth ofod yr Unol Daleithiau NASA ar brosiectau gofod uchelgeisiol. Un agwedd arwyddocaol ar y cydweithio hwn yw'r posibilrwydd o anfon gofodwr Indiaidd i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Bydd y penderfyniad i ddewis y gofodwr Indiaidd yn cael ei wneud gan ISRO yn seiliedig ar eu meini prawf a nodau eu rhaglen ofod. Os aiff popeth fel y cynlluniwyd, bydd y gofodwr Indiaidd wedi'i hyfforddi ac yn barod i'w lansio erbyn diwedd 2024.

Ar hyn o bryd mae NASA yn anfon gofodwyr i'r ISS gan ddefnyddio roced SpaceX a llong ofod Elon Musk. Bydd hyd arhosiad gofodwr Indiaidd ar yr ISS yn dibynnu ar yr amcanion gwyddonol a'r arbrofion a ddewiswyd gan India ar gyfer y genhadaeth. Yn nodweddiadol, mae gofodwyr yn aros ar yr ISS am tua chwe mis. Fodd bynnag, mae rhai wedi aros am gyfnodau hirach, fel Scott Kelly a Mikhail Kornienko a gwblhaodd genhadaeth blwyddyn o hyd.

Mae cydweithio â gwledydd sydd â phrofiad o archwilio’r gofod yn cynnig mewnwelediadau technolegol gwerthfawr a gostyngiadau mewn costau. Mae dyheadau India yn mynd y tu hwnt i raglen ISS, gyda chynlluniau i sefydlu ei gorsaf ofod ei hun, y 'Bharatiya Antariksha Station', erbyn 2035. Mae'r Unol Daleithiau wedi mynegi ei barodrwydd i gefnogi India i adeiladu gorsaf ofod fasnachol erbyn 2040.

Mae gan y cydweithrediad hwn rhwng India a'r Unol Daleithiau y potensial i ysgogi arloesedd ac archwilio dynol pellach yn y gofod. Mae cyfranogiad gweithredol India mewn mentrau fel yr Artemis Accords a phrosiect Gaganyaan yn dangos ei hymrwymiad i archwilio'r gofod a defnyddio gofod allanol yn heddychlon. At hynny, bydd yr ymdrechion cydweithredol hyn nid yn unig yn gwella galluoedd ac arbenigedd India mewn hedfan gofod dynol ond hefyd yn meithrin cydweithrediad gwyddonol a thechnolegol mewn amrywiol feysydd.

At ei gilydd, mae gan yr ymdrechion cydweithredol hyn botensial enfawr i lunio ymdrechion gofod India a chyfrannu at ein dealltwriaeth ehangach o'r bydysawd. Maent hefyd yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth iau India ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd STEM a rhoi ymdeimlad o ryfeddod a gwerthfawrogiad o'r bydysawd helaeth.