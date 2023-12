Rheoli Asteroidau: Dulliau Newydd o Amddiffyn Planedau

Crynodeb: Mae teithiau diweddar i asteroidau wedi datgelu nad yw llawer o'r gwrthrychau nefol hyn yn endidau solet, sengl, ond yn hytrach yn bentyrrau rwbel sy'n cynnwys graean a chlogfeini wedi'u dal yn rhydd gyda'i gilydd. Mae hyn yn her i wyddonwyr a pheirianwyr o ran gwyro asteroidau a allai fod yn berygl i'r Ddaear. Efallai na fydd y dull traddodiadol o effaith cinetig, fel y dangoswyd gan Brawf Ailgyfeirio Asteroid Dwbl NASA (DART), yn effeithiol gydag asteroidau pentwr rwbel, gan y gallai achosi iddynt dorri ar wahân yn lle eu gwyro. Fodd bynnag, mae dulliau amgen addawol yn cael eu harchwilio, gan gynnwys gwyriad pelydr ïon a defnyddio maes disgyrchiant llong ofod, a elwir yn Tractor Disgyrchiant. Mae'r dulliau hyn yn cynnig prosesau mwy rheoledig a all weithio ar bentyrrau rwbel heb amharu arnynt.

Darfu Ïon Pelydr : Dull Rheoledig

Un ateb posibl ar gyfer delio ag asteroidau pentwr rwbel yw gwyriad pelydr ïon. Mae'r dechneg hon yn cynnwys cyfeirio pelydr ïon i effeithio ar yr asteroid ar hyd ei fector cyflymder, gan ledaenu'r pŵer dros fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd. Yn ôl John Brophy, Cymrawd Peirianneg yn Jet Propulsion Laboratory, mae gwyriad pelydr ïon yn broses reoledig a all liniaru'r materion sy'n gysylltiedig â gwyro pentyrrau rwbel. Nid oes angen gwybodaeth am gryfder na chyfansoddiad yr asteroid, gan ei wneud yn ddull a allai fod yn ddeniadol. Er bod y dull hwn yn dal i gael ei astudio, mae'n dangos addewid wrth ddelio â'r heriau cymhleth o allwyro asteroidau pentwr rwbel.

Y Tractor Disgyrchiant: Defnyddio Meysydd Disgyrchiant

Dull arloesol arall sy'n cael ei archwilio yw'r Tractor Disgyrchiant. Mae'r cysyniad hwn yn cynnwys defnyddio maes disgyrchiant llong ofod i roi grym ysgafn ar asteroid, gan newid ei taflwybr yn raddol. Mae Ed Lu, cyfarwyddwr gweithredol y Sefydliad Asteroidau a chyd-ddyfeisiwr y Tractor Disgyrchiant, o'r farn bod y dull hwn yn ffordd ymarferol o ddifetha asteroidau. Mae profi’r cysyniad yn y gofod yn cael ei astudio ar hyn o bryd, ac os yw’n llwyddiannus, gallai ddarparu dull rheoli ac effeithiol o ymdrin ag asteroidau.

Gwella Canfod a Monitro

Er gwaethaf y cynnydd o ran datblygu technegau gwyro asteroidau, mae'n hollbwysig gwella ein gallu i ganfod a monitro asteroidau a allai fod yn beryglus o hyd. Disgwylir i Arsyllfa Vera C. Rubin yn Chile chwarae rhan fawr wrth ganfod asteroidau newydd. Gyda'i allu i fonitro rhannau helaeth o'r awyr a chanfod gwrthrychau sy'n symud yn llai, mae'n argoeli i fod yn ased gwerthfawr wrth nodi bygythiadau posibl. Fodd bynnag, mae angen rhoi sylw i faterion llywodraethu sy'n ymwneud ag amddiffyn planedol hefyd. Fel y mae Nikola Schmidt, uwch ymchwilydd yn y Sefydliad Cysylltiadau Rhyngwladol, yn nodi, mae llawer o anhysbys o hyd am gyfansoddiad a strwythur asteroidau pentwr rwbel, sy'n ychwanegu cymhlethdod at y dasg o liniaru'r risgiau y maent yn eu hachosi.

I gloi, er efallai na fydd dulliau effaith cinetig traddodiadol yn addas ar gyfer gwyro asteroidau pentwr rwbel, mae dulliau amgen megis gwyriad pelydr ïon a'r Tractor Disgyrchiant yn dangos addewid wrth ddelio â'r gwrthrychau nefol unigryw hyn. Mae galluoedd canfod a monitro gwell, ynghyd ag ymchwil a chydweithio parhaus, yn hanfodol yn ein hymdrechion i amddiffyn y Ddaear rhag effeithiau asteroidau posibl.