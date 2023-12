Mewnwelediadau Newydd i'r Storm Geomagnetig sydd ar ddod

Mae datblygiad sylweddol wedi dod i'r amlwg ym maes rhagweld tywydd y gofod. Mae arbenigwyr wedi diwygio eu rhagolwg blaenorol o storm geomagnetig G2 i storm G3 mwy pwerus. Daw'r diweddariad hwn o ganlyniad i ddigwyddiad solar diweddar a welwyd gan Arsyllfa Solar Dynamics NASA.

Ar Dachwedd 28, am oddeutu 2:24 pm EST, digwyddodd fflêr solar hynod, a ddisgrifir fel 'bron yn X-class,'. Cipiodd yr Arsyllfa Solar Dynamics ddelweddau syfrdanol o'r fflêr solar dosbarth M9.8 sy'n tarddu o'r cyfadeilad smotyn haul o'r enw Rhanbarth Actif 3500. Roedd dwyster y fflêr hon yn chwilfrydig i wyddonwyr ac ysgogodd ymchwiliadau pellach.

Yn dilyn y datganiad egnïol hwn, canfu'r Arsyllfa Solar a Heliosfferig 'CME halo llawn' helaeth yn ehangu oddi wrth yr Haul. Mae ehangiad y cwmwl hwn o blasma solar yn ffurfio cylch goleuol o amgylch disg yr Haul, gan rwystro golau haul uniongyrchol rhag cyrraedd yr offeryn. Yn gyffrous, rhagwelir bellach y bydd y CME halo hwn yn mynd yn uniongyrchol tuag at y Ddaear.

Nodwedd unigryw'r CME hwn sy'n dod i mewn yw ei gyflymder carlam, gan ragori ar gyflymder y CMEs a ffrwydrodd yn gynharach yr wythnos hon. Mae'n debyg y bydd y storm solar gyflym hon yn rhyng-gipio'r ail a'r trydydd storm solar sy'n dod i mewn ar hyd ei llwybr, gan eu hymgorffori yn ei strwythur. Felly, bydd 'CME canibal' mwy a mwy pwerus yn croesi orbit y Ddaear, gan gael effaith uniongyrchol ar faes geomagnetig ein planed.

Er mwyn deall ymhellach lwybr ac effaith bosibl y storm hon, mae gwyddonwyr wedi cyfuno'r data o fodel gwynt solar WSA-ENLIL. Mae'r dadansoddiad canlyniadol yn datgelu dilyniant y CMEs a ffrwydrodd ar Dachwedd 27 a 28. Tra bod y CME cyntaf, cymharol wan yn pasio'n agos gan y Ddaear ar Dachwedd 29, mae'n ymddangos bod yr ail a'r trydydd CME yn uno oherwydd eu hagosrwydd. Fodd bynnag, mae'r gwahaniaeth sylweddol yng nghyflymder y pedwerydd CME yn caniatáu iddo ddal i fyny â'r CMEs unedig, gan arwain at ffurfio CME canibalaidd mwy. Rhagwelir y bydd y storm uwch hon yn pasio dros y Ddaear tua 00:00 UTC ar Ragfyr 1, neu gyda'r nos ar Dachwedd 30.

O ganlyniad i ddwyster uwch y storm geomagnetig hon, rhagwelir y bydd cyrhaeddiad deheuol auroras, a elwir yn gyffredin yn 'arc,' yn ymestyn hyd yn oed ymhellach i'r de nag arfer.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth achosodd yr uwchraddiad yn y rhagolwg storm geomagnetig?

A: Digwyddodd yr uwchraddiad yn y rhagolwg oherwydd ymddangosiad fflach solar pwerus a welwyd gan Arsyllfa Solar Dynamics NASA.

C: Beth yw 'CME halo llawn'?

A: Mae 'CME halo llawn' yn cyfeirio at gwmwl o blasma solar sy'n ehangu i ffwrdd o'r Haul, gan ffurfio strwythur tebyg i fodrwy o amgylch disg yr Haul, gan rwystro golau haul uniongyrchol.

C: Pryd fydd y CME canibalaidd yn effeithio ar y Ddaear?

A: Rhagwelir y bydd y canibal CME yn cyrraedd maes geomagnetig y Ddaear tua 00:00 UTC ar Ragfyr 1, neu gyda'r nos ar Dachwedd 30.

C: Sut bydd dwyster cynyddol y storm geomagnetig yn effeithio ar 'arc' auroras?

A: Disgwylir i'r storm geomagnetig ddwys wthio 'arc' auroras ymhellach i'r de nag arfer.