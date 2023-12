Mae seryddwyr yn Arsylwi Fflaeriad Solar sy'n Torri Record gydag Effaith Arwyddocaol

Yn ddiweddar, gwelodd seryddwyr ddigwyddiad rhyfeddol yn nyfnder y gofod - fflach solar anferth a gafodd effaith sylweddol ar y Ddaear. Cafodd y fflam, y mwyaf arwyddocaol a gofnodwyd ers 2017, ei ddal gan Arsyllfa Solar Dynamics NASA ac achosi aflonyddwch dros dro mewn cyfathrebu radio ar ein planed.

Fe allyrrodd y ffrwydrad, a ddigwyddodd yn rhanbarth gogledd-orllewin pell yr haul, ymchwydd enfawr o egni, gan arwain at ymyrraeth dwy awr mewn signalau radio ar draws gwahanol rannau o'r byd o dan oleuad yr haul, gan gynnwys yr Unol Daleithiau. Adroddodd peilotiaid am amhariadau cyfathrebu yn ystod y cyfnod hwn, gan amlygu effaith eang y digwyddiad.

Fel mesur rhagofalus, mae gwyddonwyr yn monitro'r rhanbarth smotyn haul sy'n gyfrifol am y fflam yn agos, gan ddadansoddi'r potensial ar gyfer gweithgaredd pellach. Maent yn arbennig o bryderus am y posibilrwydd o alldafliad màs coronaidd, rhyddhau plasma o'r haul y gellid ei gyfeirio tuag at y Ddaear. Mae gan y ffenomen hon, sy'n atgoffa rhywun o storm solar, y potensial i amharu ar systemau cyfathrebu a gridiau trydanol, gan ei gwneud hi'n hanfodol i fod yn wyliadwrus.

Chwaraeodd Arsyllfa Solar Dynamics NASA, a lansiwyd yn 2010, ran hanfodol wrth ddal y digwyddiad solar prin hwn. Mae'r llong ofod, sydd wedi'i lleoli mewn orbit hynod o uchel o amgylch y Ddaear, yn monitro'r haul yn barhaus, gan ddal delweddau o'i gweithgareddau. Mae’r data hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i wyddonwyr i ymddygiad yr haul ac yn helpu i ragweld fflachiadau solar a stormydd yn y dyfodol.

Mae’r arsylwadau diweddar hyn yn arbennig o arwyddocaol wrth i’r haul nesáu at uchafbwynt ei gylchred solar 11 mlynedd. Mae seryddwyr yn rhagweld y bydd y gweithgaredd smotyn haul mwyaf yn digwydd yn 2025. Mae deall ac astudio digwyddiadau fel y fflachiadau solar hyn yn hanfodol i gael dealltwriaeth ddyfnach o'n seren a'i heffaith ar ein planed.

I gloi, er bod y fflam solar hon, sy'n torri record, yn tarfu ar gyfathrebu radio ar y Ddaear am ennyd, mae'n ein hatgoffa o bŵer aruthrol ac anrhagweladwyedd yr haul. Trwy fonitro ac astudio'r digwyddiadau hyn, gall gwyddonwyr wella eu gallu i ragweld a lliniaru aflonyddwch posibl a achosir gan weithgaredd solar.