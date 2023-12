Mae gwyddonwyr yn Darganfod Offeren Ddŵr Dirgel Yn Dadorchuddio Mewnwelediadau Newydd i Ddeinameg y Cefnfor

By

Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol yng Nghefnfor yr Iwerydd, gan ddatgelu màs dŵr enfawr nad oedd yn hysbys o'r blaen. Mae'r corff newydd hwn o ddŵr, a elwir yn Ddŵr Cyhydeddol yr Iwerydd, yn ymestyn o flaen Brasil i Gwlff Gini ger Gorllewin Affrica. Mae ei bresenoldeb yn herio rhagdybiaethau blaenorol am ddeinameg cefnforol ac yn agor pennod newydd yn ein dealltwriaeth o weithrediad cywrain cefnforoedd ein planed.

Mae dŵr cefnfor ymhell o fod yn homogenaidd; yn hytrach, mae'n rhwydwaith cymhleth o haenau a masau rhyng-gysylltiedig. Mae'r màs dŵr anferth hwn, a ffurfiwyd trwy gymysgu cyrff gwahanol o ddŵr ar hyd y cyhydedd, yn dyst i natur gymhleth cerhyntau'r cefnfor a'u heffaith ddofn ar ddosbarthiad priodweddau dŵr.

Yn draddodiadol, gwelwyd ffenomenau tebyg yn y Môr Tawel a Chefnforoedd India, ond hyd yn hyn, roedd wedi osgoi gwyddonwyr yn yr Iwerydd. Mae Viktor Zhurbas, ffisegydd ac eigionegydd, yn tynnu sylw at arwyddocâd y darganfyddiad hwn, gan nodi bod absenoldeb màs dŵr cyhydeddol yn yr Iwerydd yn ymddangos yn groes, o ystyried y nodweddion cyffredin a welwyd yn y cefnforoedd eraill.

Er mwyn gwahaniaethu rhwng gwahanol fasau dŵr, mae eigionegwyr yn defnyddio siartiau halltedd tymheredd sy'n caniatáu iddynt fapio'r perthnasoedd ar draws y cefnfor. Mae'r siartiau hyn yn darparu mesuriadau hanfodol i bennu dwysedd dŵr môr. Ym 1942, canfuwyd dyfroedd cyhydeddol yn y Môr Tawel a Chefnforoedd India yn seiliedig ar batrymau tymheredd a halltedd gwahanol ar hyd llinellau o ddwysedd cyson.

Daeth darganfod Dŵr Cyhydeddol Iwerydd nad oedd yn hawdd dod o hyd iddo yn bosibl trwy ddadansoddi data o raglen Argo, fflyd fyd-eang o fflotiau robotig sy'n monitro cefnforoedd y byd yn barhaus. Mae'r canfyddiad rhyfeddol hwn yn ychwanegu at ein gwybodaeth am brosesau cymysgu cefnforoedd, gan ddod â ni'n agosach at ddeall yn llawn y cludiant byd-eang o wres, ocsigen, a maetholion sy'n hanfodol i iechyd ein planed.

Wedi’i gyhoeddi yn y cyfnodolyn Geophysical Research Letters, mae’r darganfyddiad hwn yn nodi carreg filltir arwyddocaol mewn eigioneg ac yn amlygu pwysigrwydd archwilio a monitro ein cefnforoedd yn barhaus. Trwy ddatrys dirgelion y dyfnder, gall gwyddonwyr beintio darlun mwy cywir o fasau dŵr sylfaenol ein byd a'u heffaith ar gydbwysedd bregus y Ddaear.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw Dŵr Cyhydeddol yr Iwerydd?

Màs dŵr enfawr yng Nghefnfor yr Iwerydd sy'n ymestyn o flaen Brasil i Gwlff Gini ger Gorllewin Affrica yw Dŵr Cyhydeddol yr Iwerydd . Mae'n cael ei ffurfio trwy gymysgu cyrff dŵr ar wahân ar hyd y cyhydedd ac mae ganddo briodweddau gwahanol.

Sut cafodd Dŵr Cyhydeddol yr Iwerydd ei ddarganfod?

Daeth darganfod Dŵr Cyhydeddol yr Iwerydd yn bosibl trwy ddadansoddi data o raglen Argo, rhwydwaith o fflotiau robotig sy'n monitro cefnforoedd y byd. Drwy archwilio patrymau tymheredd-helinedd, nododd gwyddonwyr gromlin nas sylwyd o'r blaen yn rhedeg yn gyfochrog â dyfroedd Gogledd yr Iwerydd a Chanol De'r Iwerydd.

Pam fod darganfod Dŵr Cyhydeddol yr Iwerydd yn arwyddocaol?

Mae darganfod Dŵr Cyhydeddol yr Iwerydd yn rhoi mewnwelediad newydd i ddeinameg cefnforol ac yn gwella ein dealltwriaeth o gludiant byd-eang gwres, ocsigen a maetholion. Mae'n herio rhagdybiaethau blaenorol ac yn cyfrannu at ddealltwriaeth fwy cynhwysfawr o gefnforoedd y Ddaear.