Crynodeb: Mae mosasaur Japaneaidd a ddarganfuwyd yn ddiweddar, o'r enw Wakayama Soryu neu “ddraig las,” wedi syfrdanu gwyddonwyr gyda'i nodweddion unigryw a'i gwnaeth yn heliwr angheuol. Y sgerbwd sydd wedi'i gadw'n dda, a ddarganfuwyd yn Afon Aridagawa Wakayama, yw'r sbesimen mosasaur mwyaf cyflawn a ddarganfuwyd erioed yn Japan a rhanbarth gogledd-orllewin y Môr Tawel. Gydag asgell ddorsal tebyg i siarc ar gyfer symudiadau ystwyth a fflipwyr cefn eithriadol o hir ar gyfer gyrru, roedd gan y ddraig las nodweddion corfforol rhyfeddol. Roedd ei olwg bron yn ysbienddrych yn ei wneud yn ysglyfaethwr aruthrol, tra bod ei fflipwyr siâp padl yn ei osod ar wahân i anifeiliaid eraill. Mae darganfod yr ymlusgiad morol hynafol hwn yn taflu goleuni ar y creaduriaid amrywiol a rhyfeddol a fu unwaith yn dominyddu cefnforoedd y Ddaear.

Mewn astudiaeth arloesol, datgelodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Cincinnati gyfrinachau'r ddraig las. Disgrifiodd y prif wyddonydd Takuya Konishi y canfyddiad fel un digynsail, gan nodi, “Ar unwaith, roedd yn rhywbeth nad oeddwn erioed wedi’i weld o’r blaen.” Roedd y mosasaur hynafol yn byw dros 72 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn cydfodoli â'r enwog Tyrannosaurus rex a deinosoriaid eraill. Fodd bynnag, roedd ei dynged yn adlewyrchu un y deinosoriaid, wrth i fossaurs ddiflannu yn ystod y digwyddiad difodiant torfol.

Mae anatomeg unigryw'r ddraig las yn ei gosod ar wahân i'w chymheiriaid. Mae ei fflipwyr cefn yn hirach na'i ben, nodwedd nas gwelwyd mewn mosasaurs eraill. Yn ogystal, roedd ei esgyll blaen yn ddelfrydol ar gyfer symudiadau cyflym, tra bod yr esgyll cefn yn chwarae rhan hanfodol wrth ddeifio ac arwynebu. Gwnaeth y cyfuniad o'r addasiadau hyn y ddraig las yn nofiwr a heliwr hynod effeithlon, gan ragori ar allu creaduriaid morol modern.

Roedd y gymuned wyddonol yn gwerthfawrogi arwyddocâd y darganfyddiad hwn, gan ystyried cyflawnder rhyfeddol ffosil y ddraig las. Cymerodd bum mlynedd llafurus i wyddonwyr echdynnu'r ffosil yn ofalus o'r tywodfaen o'i amgylch. Yn olaf, penllanw eu hymdrechion oedd astudiaeth gyhoeddedig yn y Journal of Systematic Palaeontology, gan ddarparu dealltwriaeth fanwl o'r creadur godidog a fu unwaith yn crwydro moroedd hynafol y Môr Tawel.

Mae darganfod y Wakayama Soryu yn ehangu ein gwybodaeth am y bywyd morol amrywiol a ffynnodd yn ystod oes y deinosoriaid. Gyda’i alluoedd hela angheuol, anatomi digymar, a maint rhyfeddol sy’n debyg i siarc gwyn gwych, mae’r ddraig las yn dyst i ryfeddodau hynafol y Ddaear.