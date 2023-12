Mae Fflêr Solar yn Achosi Llewygau Radio a'r Potensial ar gyfer Storm Geomagnetig

Mae fflêr solar diweddar a allyrrir gan yr haul wedi cael effaith sylweddol, gan arwain at lewygau radio yn Ne America a rhannau o'r Unol Daleithiau. Digwyddodd y digwyddiad solar, sef un o'r digwyddiadau radio solar mwyaf a gofnodwyd, pan ffrwydrodd man haul gweithredol o'r enw AR 3514 gyda fflam solar X.28 dosbarth pwerus. Rhyddhaodd y fflam hon, yr un mwyaf dwys ers mis Medi 2017, lawer iawn o ymbelydredd, gan arwain at aflonyddwch a cholli signalau radio am sawl awr.

Nid yn unig yr achosodd y fflachiad solar blacowts radio, ond fe gynhyrchodd hefyd alldafliad màs coronaidd (CME). Mae CME yn ddiarddeliad tebyg i gwmwl o blasma a maes magnetig o atmosffer allanol yr haul. Mae gwyddonwyr yn credu y gallai'r CME hwn fod yn anelu at y Ddaear, gan achosi storm geomagnetig mor gynnar â Rhagfyr 17.

Mae gan stormydd geomagnetig y gallu i niweidio lloerennau a gallant arwain at blacowt am fisoedd o hyd ar y Ddaear, gydag iawndal yn dod i gyfanswm o biliynau o ddoleri. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu y gallai hyd yn oed effeithio ar systemau rheilffordd, gyda signalau trên yn cael eu newid o goch i wyrdd oherwydd yr aflonyddwch a achosir gan stormydd o'r fath.

Yn ffodus, mae gwyddonwyr yn rhagweld y bydd y storm geomagnetig sydd i ddod yn debygol o fod yn fach. Er y gall fod amrywiadau grid pŵer ac ymyriadau i gyfathrebiadau radio, ni ddisgwylir iddo achosi difrod sylweddol. Ar nodyn cadarnhaol, gall y stormydd solar hyn hefyd gael effaith syfrdanol. Gall CMEs or-lenwi auroras, sy'n golygu y gall trigolion New England fwynhau arddangosfa ysblennydd o Oleuadau'r Gogledd.

I gloi, er bod y fflêr solar wedi achosi llewygiadau radio a bod posibilrwydd o storm geomagnetig, mae ymchwilwyr yn obeithiol y bydd y canlyniadau'n gymharol fach.