Datgelu Enillwyr Cystadleuaeth Cyhoeddi Ffotograffiaeth y Gymdeithas Frenhinol

Mae enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cyhoeddi’r Gymdeithas Frenhinol eleni wedi’u cyhoeddi, gan arddangos y harddwch syfrdanol a’r ffenomenau gwyddonol sy’n bodoli o’n cwmpas ni i gyd. Roedd y gystadleuaeth, sydd â'r nod o ddathlu pŵer ffotograffiaeth wrth gyfleu rhyfeddodau'r byd naturiol, yn cynnwys pum categori: Seryddiaeth, Ymddygiad, Gwyddor Daear a Hinsoddeg, Ecoleg a Gwyddor yr Amgylchedd, a Microddelweddu.

Yn cipio’r brif wobr ac enillydd y categori Ecoleg oedd Irina Petrova Adamtzky gyda’i delwedd gyfareddol o’r enw “Martian Landscape.” Mae'r llun yn dangos byd microsgopig wedi'i guddio ar ddeilen hydrefol, yn cynnwys micro-organeb o'r enw Lamproderma scintillans. Fe wnaeth Adamtzky, sy'n ymchwilio i weithgaredd trydanol ffyngau a micro-organebau eraill, ddal yr olygfa'n anfwriadol wrth gasglu samplau llwydni llysnafeddog yng Ngwlad yr Haf, y DU. Datgelodd y ddeilen gyffredin fyd hudolus a diddorol o fewn ei chyffiniau.

Ymhlith yr enillwyr nodedig eraill mae Dr. Gregory Funston, a ddaliodd wrthdaro dwys rhwng dwy nadroedd y paith yn ystod cloddiad deinosoriaid yng Nghanada, gan ennill yr ail safle iddo yn y categori Ymddygiad. Sicrhaodd delwedd syfrdanol Mr. Imran Sultan o'r enw “Flower Moon on a Cloudy Night” ef yn ail yn y categori Seryddiaeth, gan arddangos HDR cyfansawdd hardd o'r lleuad yng nghanol cymylau a ddaliwyd o faestrefi Chicago.

Yn y categori Ecoleg, delwedd Dr. Tom Shlesinger o'r enw “Seren y Nos” hawliodd y lle buddugol, yn cynnwys ysgol o bysgod bach yn nofio uwchben riff cwrel bywiog. Yn ogystal, fe wnaeth llun machlud tanbaid yr Athro Michael Meredith a dynnwyd yn Antarctica o'r enw “Burning through the Frozen South” ei sicrhau yn ail yn y categori Gwyddor Daear.

Mae cystadleuaeth ffotograffau'r Gymdeithas Frenhinol Publishing, a lansiwyd yn 2015, yn coffáu 350 mlynedd ers cyhoeddi cyfnodolyn gwyddonol hynaf y byd. Mae'r Gymdeithas Frenhinol, sydd wedi'i lleoli yn y DU, yn gymrodoriaeth fawreddog sy'n cynnwys gwyddonwyr nodedig o ddisgyblaethau amrywiol.

Am fwy o ddelweddau anhygoel a gwybodaeth am y gystadleuaeth, ewch i wefan swyddogol y Gymdeithas Frenhinol.