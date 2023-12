Cawod Meteor Prin i Oleuo Awyr Seland Newydd

Mae cawod feteor y bu disgwyl mawr amdani ar fin nos Fawrth yn awyr y nos yn Seland Newydd. Rhagwelir y bydd y digwyddiad rhyfeddol hwn yn wahanol i unrhyw un arall, yn ôl yr Athro James Scott, daearegwr ym Mhrifysgol Otago. Mae'r gawod yn gysylltiedig â phasio comed 46P, a ryddhaodd swm sylweddol o falurion ar ôl cyfarfod agos ag Iau ym 1972. Bydd y malurion hwn nawr yn rhyng-gipio orbit y Ddaear, gan ddarparu arddangosfa syfrdanol sy'n weladwy am oddeutu pedair i bum awr.

Tra bod cawodydd meteor yn digwydd yn flynyddol wrth i orbit y Ddaear groestorri â malurion o gomedau ac asteroidau, mae darganfod rhai newydd yn brin. Mae rhai cawodydd meteor, fel comed Halley, wedi'u dogfennu ers miloedd o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae'r gawod sydd ar ddod yn unigryw gan mai dyma'r cyntaf sy'n gysylltiedig â'r gwrthrych ger y Ddaear Wirtanen.

Yn cyd-fynd â chawod meteor Wirtanen mae digwyddiad nodedig arall o'r enw'r Geminids, a fydd yn ymddangos fel pe bai'n tarddu o gyfeiriad gwahanol yn awyr y nos. Os bydd y tywydd yn caniatáu, gall gwylwyr ddisgwyl gweld sêr yn saethu yn ystod y sioe nefol hon. Mae meteoroidau, sy'n ddarnau o faint pys o falurion, yn cynhesu ac yn anweddu wrth fynd i mewn i atmosffer y Ddaear, gan greu'r llwybr disglair a welir yn gyffredin yn ystod cawodydd meteor.

Mae meteoroidau mwy, a elwir yn beli tân, yn creu golygfa wahanol. Mae'r darnau hyn o falurion, sy'n pwyso hyd at sawl cilogram, yn disgyn yn agosach at y Ddaear a gellir eu gweld wrth iddynt fynd trwy broses a elwir yn hedfan tywyll. Bydd Fireballs Aotearoa, rhwydwaith gwyddoniaeth dinasyddion sy'n cynnwys dros 100 o gamerâu ledled Seland Newydd, yn dal lluniau o gawod y meteoriaid. Nod y rhwydwaith yw olrhain meteorynnau a all lanio yn y wlad a chyfrannu at ymchwil wyddonol.

Er na ellir rhagweld cawodydd meteor yn fanwl gywir, mae’r Athro Scott yn sicrhau, ar nosweithiau clir, y dylai gwylwyr sy’n gorwedd ar eu cefnau ac yn syllu ar yr awyr allu gweld sêr yn saethu. Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ymchwilwyr i natur comedau ac asteroidau, gan gynyddu ein dealltwriaeth yn y pen draw o effeithiau posibl ar y Ddaear yn y dyfodol. Er mwyn mwynhau'r sioe nefol hon yn llawn, argymhellir dod o hyd i leoliad i ffwrdd o oleuadau dinas llachar, oherwydd po dywyllaf yw'r awyr, y mwyaf syfrdanol fydd yr arddangosfa.