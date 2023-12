Newid Hinsawdd a Microbau: Astudiaeth Newydd yn Datgelu Nwyon Tŷ Gwydr wedi'u Newid yn y Cefnforoedd

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Genedlaethol Incheon wedi taflu goleuni ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ficrobau morol a newid dilynol nwyon tŷ gwydr mewn cefnforoedd. Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn cyfrannu at ddealltwriaeth well o ddifrifoldeb y newid yn yr hinsawdd a phwysigrwydd adnoddau morol.

Mae ysgogwyr newid yn yr hinsawdd fel cynhesu cefnforoedd, asideiddio, dadocsigeniad, a dyddodiad nitrogen yn cael effeithiau andwyol ar y boblogaeth ficrobaidd fregus mewn cefnforoedd. Mae'r newidiadau hyn yn tarfu ar y gymuned ficrobaidd forol, sy'n chwarae rhan hanfodol wrth gynhyrchu nwyon tŷ gwydr fel ocsid nitraidd (N2O) a methan (CH4).

Archwiliodd y tîm ymchwil, dan arweiniad yr Athro Il-Nam Kim, effaith gydamserol ffactorau newid hinsawdd ar ficrobau morol ar draws Gorllewin Gogledd y Môr Tawel. Trwy werthuso newidiadau poblogaeth procaryotig ac addasiadau metabolaidd, cafodd y gwyddonwyr fewnwelediad i sut mae newid hinsawdd yn effeithio ar ecosystem y cefnfor.

Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at y cysylltiad agos rhwng procaryotes a ysgogwyr newid yn yr hinsawdd ar draws gwahanol haenau o'r cefnfor. Mae’r canfyddiadau’n datgelu y gall amlygiad hirdymor i’r ffactorau newid hinsawdd a nodwyd arwain at fwy o gynhyrchu N2O, newid pH, ac yn y pen draw, allyriadau CH4 uwch. Mae'r canlyniadau hyn yn herio rhagdybiaethau blaenorol ynghylch potensial procaryotes a phrosesau biogeocemegol sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, gan bwysleisio'r angen i ailasesu effaith newid yn yr hinsawdd ar ecosystemau cefnfor agored.

Mae deall y berthynas gymhleth rhwng newid yn yr hinsawdd a microbau morol yn hanfodol i ddatblygu strategaethau effeithiol i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ecosystemau morol. Trwy weithredu polisïau sy'n anelu at leihau asideiddio a chynhesu cefnforoedd, mae'n bosibl sefydlogi cymunedau microbaidd a chylchoedd nwyon tŷ gwydr yn y cefnfor.

Mae gan yr astudiaeth arloesol hon y potensial i lywio ymchwil yn y dyfodol i ecosystemau morol. Mae’n amlygu pwysigrwydd ystyried rôl microbau wrth ddeall effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn tanlinellu’r angen dybryd i flaenoriaethu cadwraeth adnoddau cefnforol.