Mae Planed Newydd yn Herio Dealltwriaeth Draddodiadol o Ffurfiant Planedau

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Talaith Penn wedi gwneud darganfyddiad rhyfeddol sy'n herio damcaniaethau presennol ynghylch sut mae planedau'n ffurfio. Mae'r tîm wedi dod o hyd i blaned, o'r enw LHS 3154b, sydd fwy na 13 gwaith maint y Ddaear, yn cylchdroi seren o'r enw LHS 3154 sy'n sylweddol llai ac yn oerach na'n Haul ni.

Mae'r gymhareb màs rhwng LHS 3154b a'i seren letyol yn fwy na 100 gwaith yn fwy na'r Ddaear a'r Haul, sy'n golygu mai hon yw'r blaned fwyaf a ddarganfuwyd erioed mewn orbit o seren gor-oer. Mae'r canfyddiad hwn wedi peri penbleth i wyddonwyr planedol, gan ei fod yn gwrth-ddweud modelau cyfredol o ffurfio gwrthrychau nefol.

Mynegodd Suvrath Madevan, Athro Seryddiaeth ac Astroffiseg Verne M. Willaman yn Penn State, syndod at y darganfyddiad. Dywedodd, “Ni fyddem yn disgwyl i blaned mor drwm o amgylch seren mor isel fodoli.”

Mae damcaniaethau traddodiadol yn cynnig, ar ôl i seren ffurfio, bod nwy a llwch o'i hamgylch yn cronni i ffurfio disg protoplanetaidd, sydd yn y pen draw yn arwain at greu planedau dros gyfnodau hir o amser. Fodd bynnag, nid oes gan y ddisg o amgylch LHS 3154 ddigon o fàs solet i gefnogi ffurfio planed fel LHS 3154b.

Defnyddiodd y tîm ymchwil yr Habitable Zone Planet Finder (HPF), sbectrograff seryddol arbenigol a ddatblygwyd yn Penn State, i wneud y darganfyddiad arloesol hwn. Mae'r HPF wedi'i gynllunio i ganfod planedau yn cylchdroi sêr oer sy'n debygol o fod â dŵr hylifol.

Mae canfod planedau sy'n cylchdroi sêr oerach yn haws na'r rhai o amgylch sêr fel ein Haul ni oherwydd mae agosrwydd y planedau at eu sêr oerach yn cynhyrchu signalau haws eu canfod yn eu sbectra. Cymharodd Mahadevan y ffenomen hon â bod yn agosach at dân gwersyll i dderbyn ei wres.

Mae darganfod LHS 3154b wedi rhoi cyfle unigryw i brofi damcaniaethau ffurfio planedau presennol. Dywedodd Mahadevan, “Dyma’n union beth wnaethon ni adeiladu HPF i’w wneud, i ddarganfod sut mae sêr mwyaf cyffredin ein galaeth yn ffurfio planedau - ac i ddod o hyd i’r planedau hynny.”

Mae'r canfyddiad arloesol hwn yn pwysleisio'r swm enfawr sy'n anhysbys o hyd am y bydysawd ac yn herio gwyddonwyr i ail-werthuso eu dealltwriaeth o'r prosesau cymhleth y tu ôl i ffurfiant planedol.

