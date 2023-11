Wahoo a Zwift oznamují úpravy Turbo Trainer a vytvářejí jedinečné postavení na trhu

By

Wahoo a Zwift, dvě přední značky v cyklistickém průmyslu, provedly významné úpravy svých řad turbotrenažérů, což znamená zajímavý vývoj v jejich vztahu. V rámci propojeného kroku Wahoo oznámilo trvalé snížení cen svých turbo trenérů Kickr Core a Kickr Snap, které zákazníkům nabízí dostupnější možnosti pro vnitřní trénink.

Kickr Core, původně za 699 GBP, je nyní k dispozici za 449.99 GBP jako samostatný produkt, což odpovídá ceně Zwift's Hub, chytrého trenéra, který byl v roce 2022 v centru soudního sporu o porušení patentu mezi těmito dvěma značkami. Wahoo nabízí Kickr Core spojený s ročním předplatným Zwiftu za 549.99 GBP a nabízí lákavý balíček pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj tréninkový zážitek v hale.

Na druhou stranu Zwift ze svého obchodu odstranil Zwift Hub Classic a ponechal si k dispozici pouze chytrý trenér Hub One. Tento krok, potvrzený společností Zwift jako trvalý, umožňuje značce zefektivnit nabídku svých produktů a zaměřit se na Hub One, který přichází s inovativní sadou Cog and Click. Click je bezdrátové Bluetooth dvoutlačítkové řazení, které poskytuje virtuální řazení s nastavitelným odporem, čímž umocňuje zážitek z jízdy na kole.

S odstraněním Hub Classic je jasné, že Wahoo i Zwift si vydobyjí jedinečné pozice na trhu. Kickr Core a Hub One budou na trhu koexistovat a nabízet zákazníkům odlišné možnosti bez přímé konkurence mezi značkami.

K dalšímu posílení jejich partnerství bude Zwift také prodávat Wahoo Kickr Core na svých webových stránkách, čímž rozšíří jeho dostupnost na různých trzích. Zákazníci v USA, Velké Británii, EU a Kanadě mohou očekávat, že Kickr Core naleznou na platformě elektronického obchodu Zwift, s dostupností v Austrálii a Japonsku již brzy.

Závěrem lze říci, že nedávné úpravy řad turbo trenérů Wahoo a Zwift vytvářejí zajímavou dynamiku trhu. Vzhledem k tomu, že obě značky pokračují v inovacích a spolupráci, mohou cyklisté očekávat lepší zážitek z jízdy na kole s dostupnějšími a technologicky vyspělejšími možnostmi, ze kterých si mohou vybrat.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co jsou turbo trenažéry?

Turbo trenažéry jsou zařízení používaná cyklisty k přeměně svých běžných kol na stacionární vnitřní tréninkové zařízení. Tyto trenažéry umožňují cyklistům simulovat podmínky jízdy venku a trénovat uvnitř.

2. Co je Zwift?

Zwift je populární online tréninková platforma, která spojuje virtuální realitu a hru pro více hráčů a poskytuje jedinečný zážitek z jízdy na kole. Umožňuje cyklistům jezdit a soutěžit s ostatními ve virtuálním světě.

3. Co je Kickr Core?

Kickr Core je chytrý trenér vyrobený společností Wahoo. Cyklistům nabízí realistický a pohlcující zážitek z tréninku v interiéru tím, že replikuje pocit z jízdy na silnici.

4. Co je Hub One?

Hub One je chytrý trenér vyvinutý společností Zwift. Je součástí řady inovativních produktů pro indoor cycling společnosti Zwift a obsahuje sadu Cog and Click, která zlepšuje zážitek z řazení při jízdě v hale.