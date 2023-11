Objevování světa Zork: Od PDP-10 po vlastní kompilátory ZIP

By

Věděli jste, že Zork, populární textová adventura z roku 1977, nebyla původně napsána pro počítač PDP-10, ale byla navržena jako spustitelný virtuální stroj? Tento jedinečný přístup umožnil hru hrát na různých strojích z 1980. let XNUMX. století jejím spuštěním přes tlumočníka.

Pojďme se ponořit hlouběji do fascinujícího světa Zork a prozkoumat rozdíly mezi tradičními spustitelnými soubory a spustitelnými soubory virtuálních strojů. Stejně jako je kód Java zkompilován do bytekódu Java a běží na virtuálním stroji Java, Zork byl zkompilován do programových souborů „Z-machine“ známých jako ZIP. Tyto soubory ZIP, podobné souborům PKZIP používaným v roce 1990, byly poté spouštěny interprety navrženými pro konkrétní stroje.

Je zajímavé, že kompilátor používaný k vytváření těchto souborů ZIP, nazvaný „Zilch“, ještě nebyl vydán, takže nadšenci mohou experimentovat s psaním vlastních kompilátorů ZIP pomocí alternativních vstupních jazyků. To vedlo k inovativní interpretaci Zorka a vytvoření nových herních zážitků.

Zatímco Zork představuje jeden typ interpretu, stojí za zmínku, že některé programovací jazyky, jako je skrytý BASIC v ROM ESP32, jsou interpretovány přímo ze zdrojového kódu, bez nutnosti kompilace.

Svět interaktivní fikce a textových dobrodružství nepřestává uchvacovat nadšence a inspiruje je k prozkoumávání různých způsobů hraní a interpretace her. Dostupnost specifikací ZIP a specifikace jazyka Zork vydláždila cestu pro vlastní kompilátory ZIP, což hráčům umožňuje přetvořit a rozšířit vesmír Zork.

Ať už jste dlouholetým fanouškem Zorka nebo nováčkem v žánru textových adventur, trvalé dědictví této inovativní hry nám připomíná neustálý vývoj technologie a kreativní možnosti, které nabízí.

Často kladené otázky

Co je spustitelný virtuální stroj?

Spustitelný soubor virtuálního stroje je soubor programu, který je navržen tak, aby běžel na virtuálním počítači, nikoli přímo na hardwaru. Umožňuje provádění nezávislé na platformě tím, že poskytuje abstraktní vrstvu mezi programem a základním hardwarem.

Co je soubor ZIP v kontextu Zork?

V kontextu Zork soubor ZIP odkazuje na soubor programu „Z-machine“. Tyto soubory obsahují zkompilovaný kód a data pro hru a jsou prováděny interprety navrženými pro konkrétní stroje.

Co je to kompilátor Zilch?

Kompilátor Zilch je nástroj používaný ke kompilaci Zork do souborů ZIP. Generuje potřebné instrukce pro spuštění hry ve virtuálním prostředí Z-machine.

Lze Zorka hrát na moderních systémech?

Ano, díky dostupnosti překladačů Z-machine a vlastních kompilátorů ZIP lze Zorka hrát na moderních systémech. Různé emulátory a porty umožňují hráčům zažít hru na široké škále zařízení.

Existují další hry jako Zork?

Ano, existuje mnoho textových adventur podobných Zork. Mezi oblíbené příklady patří „Adventureland“, „Colossal Cave Adventure“ a „Stopařův průvodce po galaxii“. Tyto hry nabízejí pohlcující zážitky při vyprávění příběhů a řešení hádanek.