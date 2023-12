Sonic Superstars zaostává za očekáváním, navzdory Sonicově výdrži

By

Uprostřed vzrušení kolem souběžných vydání Sonic Superstars a Super Mario Bros. Wonder se rychle ukázalo, že jedna z těchto ikonických 2D plošinovek se stala jasným vítězem. Zatímco Super Mario Bros. Wonder zlomil prodejní rekordy a zajistil si své místo jako nejrychleji prodávaná hra Mario všech dob s ohromujícími 4.3 miliony prodaných kopií za pouhé dva týdny, Sonic Superstars zaostaly za očekáváním Segy.

V nedávné finanční zprávě šéf Sega Haruki Satomi uznal, že Sonic Superstars měl „trochu slabší začátek, než jsme očekávali“. Když byl Satomi dotlačen k důvodu tohoto nevýrazného výkonu během relace otázek a odpovědí zaměřených na investory, připsal to vlivu jiných hlavních titulů vydaných přibližně ve stejnou dobu, aniž by přímo jmenoval Super Mario Bros. Wonder.

Vliv Super Mario Bros. Wonder na Sonic Superstars však není úplně překvapivý. Zejména majitelé Nintendo Switch tíhli k nejnovějšímu dílu Maria, takže Sonic Superstars se potýkají s velkým zájmem na jiných platformách. Kromě toho může říjnové vydání Marvel's Spider-Man 2 na PlayStation 5 a pokračující popularita dalších nedávných her, jako jsou Assassin's Creed Mirage a Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, ještě více odvést pozornost hráčů.

Satomi zůstává optimistický ohledně potenciálu úspěchu Sonic Superstars. Zdůraznil, že období svátků, zejména měsíce listopad a prosinec, historicky přináší silný prodej Sonic IP. Sega plánuje během tohoto klíčového období zvýšit propagaci, přičemž více než 90 % marketingového rozpočtu hry je vyčleněno na sezónu díkůvzdání a prázdnin.

Dalším faktorem, který by mohl výrazně ovlivnit prodeje Sonic Superstars, je uvedení velmi očekávaného třetího filmu Sonic, plánovaného na prosinec 2024. Nintendo již dříve uvedlo, že úspěch filmu The Super Mario Bros. Movie posílil prodeje všeho, co má Mario. Sega doufá v podobný efekt u Sonic Superstars.

Zatímco Sega pokračuje ve svém marketingovém úsilí a připravuje se na vydání třetího filmu, společnost čelí výzvě přesvědčit fanoušky, aby dali Sonic Superstars šanci. První recenze, jako je hodnocení IGN 7/10, chválí určité aspekty hry, ale zdůrazňují její smíšený příjem díky slibným i pochybným novým funkcím.

Navzdory poněkud nevýraznému začátku stálá popularita společnosti Sonic a pokračující úsilí společnosti Sega rozšířit dosah franšízy inspirují optimismus pro budoucí úspěch Sonic Superstars. Jen čas ukáže, zda se Sonic dokáže chopit této příležitosti a získat zpět svou slávu v konkurenčním světě her.

FAQ

Otázka: Proč měli Sonic Superstars slabší začátek, než se očekávalo?

Odpověď: Podle šéfa Sega Harukiho Satomiho sehrál vliv dalších hlavních her, jako je Super Mario Bros. Wonder, významnou roli v nedostatečné výkonnosti Sonic Superstars.

Otázka: Nepodařilo se Sonic Superstars vzbudit zájem na platformách jiných než Nintendo?

Odpověď: Ano, zatímco majitelé Nintendo Switch preferovali Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars se snažily vzbudit zájem na jiných herních platformách.

Q: Jaké další hry mohly odvést pozornost od Sonic Superstars?

Odpověď: Hry jako Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 a Mortal Kombat 1, které byly vydány přibližně ve stejnou dobu, pravděpodobně odvedly pozornost od Sonic Superstars.

Otázka: Jak Sega plánuje zvýšit prodeje Sonic Superstars?

Odpověď: Sega plánuje zvýšit promo akce během nadcházející prázdninové sezóny se zaměřením na měsíce listopad a prosinec, které historicky přinášejí vysoké prodeje Sonic IP.

Otázka: Ovlivní třetí film Sonic tržby Sonic Superstars?

A: Sega doufá, že vydání třetího filmu Sonic v prosinci 2024 bude mít pozitivní dopad na tržby Sonic Superstars, podobně jako úspěch filmu The Super Mario Bros. Movie posílil všechny věci Mario.