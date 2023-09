Šéf Xboxu Phil Spencer se vyjádřil, zda bude Elder Scrolls 6 exkluzivní pro Xbox

V nedávném rozhovoru se Phil Spencer, šéf her v Microsoftu, zabýval otázkou, zda bude The Elder Scrolls 6 exkluzivitou pro Xbox. Po vydání Starfield, nejnovější hry Bethesda Game Studios, bylo potvrzeno, že jejich dalším projektem bude nový vstup do dlouhotrvající fantasy RPG série.

Starfield je aktuálně k dispozici na Xbox Series X/S, PC (Windows a Steam) a předplatitelské službě Microsoft Game Pass. Stojí za zmínku, že se jedná o první vydání od Bethesda Game Studios od doby, kdy Microsoft získal její mateřskou společnost ZeniMax Media v roce 2021. Starfield však není k dispozici na konzolích PlayStation a totéž bude platit pro nadcházející hru Indiana Jones, která vyšla od Bethesda Softworks.

V rozhovoru Phil Spencer uvedl, že Microsoft se při rozhodování o exkluzivitě dívá na každou hru případ od případu. Zdůraznil cíl společnosti zpřístupnit své hry na různých platformách, včetně konzolí Xbox, PC a cloudových her na zařízeních s podporou webu. Společnost Microsoft se snaží oslovit miliony hráčů tím, že hráčům nabízí možnost volby, jak chtějí hrát, a vytváření knihovny her.

Zatímco Spencer již dříve naznačil, že Elder Scrolls 6 je exkluzivitou pro Xbox, zmínil se také, že je ještě příliš brzy na to, určit platformy pro hru, která je vzdálena pět a více let. Todd Howard, ředitel Starfield a Elder Scrolls 6, zpočátku uvedl, že je těžké si představit, že by byl tento druhý vydán výhradně pro platformy Xbox. Howard však nedávno uznal, že exkluzivita konzole Xbox společnosti Starfield vyústila v lepší produkt.

Podle Petea Hinese, šéfa vydavatelství v Bethesdě, je Elder Scrolls 6 v raném vývoji a fanoušci by měli očekávat významné aktualizace až několik let po spuštění Starfield.

Celkově, i když exkluzivita Elder Scrolls 6 nebyla oficiálně potvrzena, přístup Microsoftu k vydávání her na více platformách a poskytování hráčů na výběr naznačuje, že hra může být dostupná i mimo konzole Xbox.

