WNBA's New York Liberty spolupracuje s Xboxem na hřišti s tématem Starfield

New York Liberty, profesionální ženský basketbalový tým WNBA, se spojil s Xboxem, aby vytvořili unikátní hřiště s motivem Starfield. Ve spolupráci mezi sportem a hraním se design kurtu vyznačuje charakteristickým duhovým zbarvením kláves Starfield a logem Starfield poblíž půlící čáry. Soud se bude konat v Barclays Center pro zápas Liberty proti Los Angeles Sparks a Washington Mystics. Je to podruhé, co se Liberty spojila s Xboxem pro kurt inspirovaný videohrami, ale poprvé je to konkrétně založeno na hře.

Generální ředitel New York Liberty Keia Clarke vyjádřil nadšení ze spolupráce a prohlásil: „Jsme hrdí na to, že pokračujeme v našem oceňovaném partnerství s Xboxem a představujeme další první svého druhu sekundární soud a globální uvedení Starfieldu.“ Clarke také zdůraznil příležitost oslovit a zapojit nové fanoušky a zároveň vytvořit synergii mezi WNBA a herními komunitami. Bethesda Studios, vývojář za Starfield, vydalo velmi očekávanou hru 6. září pro Xbox Series X/S, PC přes Windows, Steam a Game Pass.

Šéf Xboxu Phil Spencer prozradil, že Starfield již v den oficiálního uvedení překonal milion souběžných hráčů. Tato spolupráce mezi New York Liberty a Xbox nejen ukazuje průsečík sportu a her, ale také je v souladu s historickými milníky pro obě strany. S vydáním Starfield, což je největší videohra Bethesda Studios za více než deset let, a New York Liberty zažívá nejlepší sezónu v historii franšízy, partnerství signalizuje vzrušující čas pro obě organizace.

Zdroje:

– Xbox (xbox.com)

– Bethesda Softworks (bethesda.net)