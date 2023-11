Nová éra vesmírného průzkumu: Budoucnost komerčních vesmírných stanic

By

Od vypuštění modulu Zarya uplynulo XNUMX let, což znamenalo začátek Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Jak ISS stále stárne, vyvstávají otázky ohledně její životnosti a plánů NASA do budoucna. Zatímco zajištění nepřetržité lidské přítomnosti na nízké oběžné dráze Země je prvořadé, NASA zvažuje přechod z vládních na komerčně provozované vesmírné stanice.

Současným plánem NASA je provozovat ISS, bude-li to možné, do roku 2030. Dále je naděje, že otěže převezmou soukromé společnosti a zřídí svá vlastní zařízení na nízké oběžné dráze Země. NASA by si pak pronajala čas na těchto komerčně provozovaných stanicích, aby ubytovala astronauty z různých zemí, stejně jako vesmírné turisty.

Nyní však existuje obava, zda budou soukromá zařízení v provozu do roku 2030, což by mohlo vést k nedostatku kapacit. Historicky takové mezery způsobily neúspěchy v lidských kosmických letech, jak bylo vidět během přestávky mezi poslední misí Apollo a příchodem raketoplánu a nedávno, než vstoupil do služby Crew Dragon společnosti SpaceX. Tentokrát se zdá, že NASA je v lepší pozici s více vozidly s posádkou, které má k dispozici.

Výzva nespočívá ve vozidlech, ale v určení, kam tyto kosmické lodě poletí. NASA spolupracuje s různými společnostmi, včetně Axiom Space, Blue Origin a Voyager Space, na vývoji komerčních destinací na nízké oběžné dráze Země (CLD). Agentura si klade za cíl uzavřít smlouvy pro tyto soukromé stanice do roku 2026.

Skutečnou otázkou však je, zda tyto společnosti dokážou splnit ambiciózní časové plány a finanční omezení. Stavba a vypuštění vesmírné stanice je složitý úkol, který vyžaduje čas a značné investice. Zatímco mezera na nízké oběžné dráze Země by nebyla ideální, Phil McAlister, ředitel divize komerčních vesmírných letů NASA, je této možnosti otevřený, pokud to povede k dlouhodobému řešení. Navrhuje, že využití stávajících vozidel pro posádku, jako jsou Crew Dragon a Starliner, by mohlo částečně zmírnit dopad potenciální mezery.

Jednou z výzev, kterým budoucnost komerčních vesmírných stanic čelí, je financování. Vzhledem k tomu, že americká vláda zpřísňuje svůj rozpočet, očekávají se škrty ve federálním rozpočtu, které by mohly ovlivnit plány NASA. Navzdory inherentním výzvám je cílem zajistit bezproblémový přechod na komerčně provozované stanice a připravit cestu pro novou éru průzkumu vesmíru.

Často kladené otázky (FAQ)

- Co je Mezinárodní vesmírná stanice?

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je obyvatelná vesmírná stanice na nízké oběžné dráze Země, kterou společně provozují NASA, Roskosmos, ESA, JAXA a CSA. Slouží jako laboratoř pro vědecký výzkum a mezinárodní spolupráci při průzkumu vesmíru.

- Proč NASA zvažuje přechod na komerčně provozované vesmírné stanice?

NASA si klade za cíl udržet nepřetržitou lidskou přítomnost na nízké oběžné dráze Země a zároveň zkoumat nové hranice ve vesmíru. Přechod na komerčně provozované vesmírné stanice by NASA umožnil zaměřit své zdroje na ambicióznější mise, zatímco soukromé společnosti převezmou rutinní operace na nízké oběžné dráze Země.

- Jaké jsou výzvy při vývoji komerčních vesmírných stanic?

Stavba a vypuštění vesmírné stanice je monumentální úkol, který vyžaduje rozsáhlé plánování, financování a koordinaci. Soukromé společnosti čelí výzvě splnit přísné časové harmonogramy a finanční omezení a zároveň zajistit bezpečnost a funkčnost svých stanic. Pro úspěch těchto snah je navíc zásadní zajistit odpovídající financování.

- Jak potenciální mezera na nízké oběžné dráze Země ovlivní výzkum a průzkum?

Zatímco mezera na nízké oběžné dráze Země není žádoucí, NASA věří, že by nebyla katastrofická, pokud by byla relativně krátkodobá. Agentura by mohla využít stávající posádková vozidla, jako je Crew Dragon a Starliner, aby minimalizovala dopad na výzkumné aktivity. Je však nezbytné usilovat o bezproblémový přechod, aby se předešlo narušení vědeckého pokroku a mezinárodní spolupráce.

- Jaký je časový plán přechodu na komerčně provozované vesmírné stanice?

NASA si klade za cíl udělovat zakázky na komerční destinace na nízké oběžné dráze (CLD) soukromým společnostem do roku 2026. Připravenost těchto zařízení a jejich provozní stav do roku 2030 však zůstávají nejisté. Jde o vyvíjející se prostředí, které závisí na různých faktorech, včetně financování, technologického pokroku a regulačních požadavků.