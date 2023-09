Strategie Riot Games za dočasnými herními režimy v League of Legends

Riot Games, tvůrce League of Legends, v průběhu let představil řadu herních režimů. Zatímco některé se staly trvalými přírůstky do hry, jiné se objevily pouze dočasně. To vyvolává otázku, proč Riot tráví čas vývojem herních režimů, které se neudrží.

Jedním z nedávných herních režimů, které Riot představil, je Arena, režim 2v2v2v2, kde se týmy zapojují do rychlých a chaotických přestřelek. V průběhu hry dostávají hráči divoká vylepšení, která mění jejich herní styl. Navzdory dobrému přijetí mezi hráči byla Arena k dispozici pouze po omezenou dobu do svého návratu v prosinci. To však byla součást záměrné strategie Riotu.

Eduardo Cortejoso, herní producent v Riot Games, vysvětlil, že předchozí režimy byly měřeny na základě specifických kritérií, jako je doba hraní nebo nákupy na účet. Riot ji však chtěl využít jako příležitost k obnovení důvěry hráčů. Toto rozhodnutí bylo ovlivněno tím, že League of Legends prošlo začátkem roku drsnou záplatou.

Arena měla být součástí většího úsilí řešit stížnosti fanoušků na stagnaci a pokles tradice hry. Tým ligy se snažil vytvořit režim, na kterém by bylo možné stavět v následujících iteracích. Chtěli zachovat týmový aspekt, díky kterému je liga zábavná, což je vedlo k tomu, že se spokojili s formátem 2v2. To umožňuje týmově orientovaný zážitek a zároveň snižuje překážky pro vysoce kvalitní hru.

Přestože Arena po prvním spuštění z klienta zmizela, dobrou zprávou je, že se vrátí spolu s Nexus Blitz. Příští verze Arena bude obsahovat vylepšení a nové zvraty, jako jsou další vylepšení, se kterými mohou hráči experimentovat. To odráží posun v tom, jak Riot přistupuje k dočasným herním režimům, s cílem prozkoumat nedostatečně obsluhované publikum a splnit nenaplněná očekávání.

Cortejoso uznává, že tento přístup může sloužit menšímu počtu hráčů, ale doufá, že povede k širší škále hráčských zážitků. Riot se v nadcházejících letech plánuje více zaměřit na učení a experimentování s různými druhy dopravy, přičemž přijme lehčí vývojový přístup.

Stručně řečeno, strategie Riot Games za dočasnými herními režimy, jako je Arena v League of Legends, je dvojí. Za prvé, slouží jako příležitost k obnovení důvěry hráčů a řešení problémů. Za druhé, umožňuje Riotu prozkoumávat nové nápady, cílit na konkrétní publikum a vytvářet různé hráčské zážitky. I když tyto režimy nemusí zůstat trvale, přispívají k pokračujícímu vývoji League of Legends.