Chystá Apple revoluci v průmyslu chytrých prstenů?

Když lidé myslí na nositelné fitness trackery, často se jim vybaví chytré hodinky jako Apple Watch Series 9. Tato zařízení nabízejí řadu funkcí pro sledování zdraví a kondice spolu s upozorněními a aplikacemi. Ve světě zdravotních technologií však existuje rostoucí trend: chytré šperky, zejména chytré prsteny. Zatímco jedním z nejpopulárnějších chytrých prstenů, které jsou v současné době k dispozici, je Oura Ring, který vyžaduje prémiové předplatné pro přístup k cenným informacím, mnozí se ptají, zda Apple vstoupí na tento trh.

Ukazuje se, že Apple již nějakou dobu pracuje na technologii chytrého prstenu, což dokazují patenty podané na „elektronické prstencové výpočetní zařízení“. Tyto patenty naznačují různé možnosti pro chytrý prsten Apple, včetně mini Apple Watch s dotykovou obrazovkou a haptickou zpětnou vazbou, stejně jako funkcí, které se integrují s náhlavní soupravou Apple pro smíšenou realitu, Vision Pro. Některé z těchto patentů dokonce zkoumají zadávání gesty a haptická upozornění podobná těm, které najdete v Apple Watch.

Chytrý prsten Apple by mohl vyřešit některá omezení Apple Watch, jako je jejich objemnost při nošení přes noc pro sledování spánku. Mnoho jedinců upřednostňuje při spánku minimálnější možnost, takže chytrý prsten je perfektní alternativou. Kromě toho odborné znalosti společnosti Apple v oblasti designu a módních partnerství, jako je to s Hermès pro Apple Watch, by mohly vyústit v chytrý prsten, který kombinuje estetiku a funkčnost.

Kromě toho integrace chytrého prstenu Apple přímo s aplikací Fitness nebo Zdraví by mohla eliminovat potřebu předplatného a nabídnout uživatelům přístup k cenným zdravotním údajům bez dalších nákladů. To by odlišilo chytrý prsten Apple od konkurentů, jako je Oura Ring, kteří vyžadují předplatné, aby odemkli svůj plný potenciál.

I když není jisté, zda Apple skutečně uvolní chytrý prsten nebo zda se tyto patenty promítnou do skutečného produktu, společnost zaznamenala revoluci v produktových kategoriích. Apple Watch vedly u chytrých hodinek a chytrý prsten od Applu by potenciálně mohl mít podobný dopad na průmysl. Ať už se používá pouze pro vstup s jiným hardwarem Apple nebo v budoucnu zahrnuje senzory pro sledování zdraví, chytrý prsten Apple má významný potenciál.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je to chytrý prsten?

Chytrý prsten je nositelné zařízení, které kombinuje technologii a šperky. Obvykle nabízí funkce, jako je sledování aktivity, upozornění a další chytré funkce.

2. Co je prsten Oura?

Oura Ring je oblíbený chytrý prsten známý pro své zdraví a možnosti sledování spánku. Pro přístup k určitým funkcím a datům vyžaduje prémiové předplatné.

3. Má Apple patenty na chytrý prsten?

Ano, Apple podal patent na „elektronické prstencové výpočetní zařízení“, což naznačuje, že společnost zkoumá možnost uvolnění chytrého prstenu.

4. Lze chytrý prsten Apple integrovat s aplikací Fitness nebo Zdraví?

Pokud by Apple vydal chytrý prsten, mohl by se potenciálně integrovat přímo s aplikací Fitness nebo Zdraví a poskytovat uživatelům přístup ke zdravotním údajům bez nutnosti předplatného.

5. Způsobí chytrý prsten Apple revoluci v průmyslu?

I když není jisté, zda Apple vydá chytrý prsten, společnost má za sebou historii zavádění převratných produktů, jako jsou Apple Watch. Pokud Apple skutečně vstoupí na trh s chytrými prsteny, mohlo by to mít významný dopad na průmysl.