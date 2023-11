By

Kdo nyní vlastní Costco?

Ve světě maloobchodních gigantů si společnost Costco Wholesale Corporation nepochybně udělala jméno. Společnost Costco, známá svými masivními sklady a modelem hromadného nákupu, se stala cílovou destinací pro miliony nakupujících po celém světě. Ale kdo přesně vlastní tuto maloobchodní velmoc?

V současnosti jsou největšími akcionáři Costco její institucionální investoři. Patří mezi ně podílové fondy, penzijní fondy a další investiční společnosti. Největším institucionálním akcionářem společnosti je The Vanguard Group, která vlastní přibližně 8 % akcií Costco v oběhu. Mezi další významné institucionální investory patří BlackRock, State Street Corporation a Fidelity Investments.

Je však důležité poznamenat, že Costco je veřejně obchodovaná společnost, což znamená, že její vlastnictví je rozděleno mezi četné individuální a institucionální investory, kteří drží akcie společnosti. To umožňuje komukoli, kdo má prostředky k investování, stát se částečným vlastníkem Costco.

FAQ:

Otázka: Co pro společnost znamená, že je veřejně obchodovatelná?

Odpověď: Když je společnost veřejně obchodována, znamená to, že její akcie jsou k dispozici pro nákup širokou veřejností na burzách cenných papírů. To umožňuje jednotlivcům a institucionálním investorům nakupovat a prodávat akcie a stát se částečnými vlastníky společnosti.

Otázka: Existují nějací zakládající členové nebo rodiny, které stále vlastní významnou část Costco?

Odpověď: Ne, neexistují žádní zakládající členové ani rodiny, které v současné době vlastní významnou část Costco. Společnost přešla na veřejně obchodovanou společnost a vlastnictví je nyní rozděleno mezi různé akcionáře.

Otázka: Může se vlastnictví Costco v průběhu času změnit?

Odpověď: Ano, vlastnictví Costco se může v průběhu času měnit, jak se akcie nakupují a prodávají na akciovém trhu. Investoři mohou zvyšovat nebo snižovat svůj podíl, což může potenciálně změnit vlastnickou strukturu společnosti.

Závěrem lze říci, že zatímco Costco vlastní různorodá skupina individuálních a institucionálních investorů, jeho největšími akcionáři jsou v současnosti institucionální investoři, jako je The Vanguard Group. Jako veřejně obchodovaná společnost může vlastnictví kolísat, ale společnost zůstává maloobchodním gigantem se širokou základnou akcionářů.